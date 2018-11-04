Помпео: Цель санкций против Ирана – изменить поведение режима 4.11.2018, 22:18

Майк Помпео

По словам госсекретаря США, санкции уже сегодня оказывают огромное влияние.

Госсекретарь США Майк Помпео высказался в поддержку решения администрации Трампа о восстановлении санкций против Ирана, ответив консервативным критикам, считающим, что нужно принять дополнительные меры, чтобы изолировать эту страну, пишет «Голос Америки».

В интервью телеканалу Fox News в воскресенье Помпео отказался сообщить, в отношении каких стран было сделано исключение из режима санкций, позволяющее им продолжать импортировать иранскую нефть. При этом он отметил, что неким восьми странам «нужно чуть больше времени, чтобы свести [импорт иранской нефти] к нулю». Он не исключил, что администрация Трампа продлит срок исключения из режима санкций по истечении шести месяцев.

По словам Помпео, несмотря на сделанные исключения, «эти санкции уже оказывают огромное влияние». Он добавил, что политика «максимального давления», которую проводит Трамп, «будет действовать в полную силу с завтрашнего дня».

Ранее в этом году президент Дональд Трамп вывел США из соглашения по ядерной программе Ирана 2015 года, результатом чего станет восстановление санкций с понедельника.

Помпео заявил, что цель санкций – «изменить поведение иранского режима», особенно в том, что касается поддержки таких террористических группировок, как «Хезболла».

Выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS, Помпео выразил уверенность в том, что Иран не возобновит свою ядерную программу после выхода США из соглашения.

Ожидается, что Помпео и министр финансов Стивен Мнучин предоставят более подробную информацию о санкциях на брифинге в понедельник.