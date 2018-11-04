Минчане: Мы будем бороться за независимость своей страны 4.11.2018, 22:29

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Как в Лошицком яру прошла акция памяти.

Шествие к Лошицкому яру собрало в этом году несколько десятков человек. Акцию памяти расстрелянных традиционно провела Консервативно-христианская партия — БНФ, передает «Белсат».

По оценкам Зенона Позняка, который занимался исследованием Лошицы, здесь в тридцатые годы расстреляли около 10 тысяч человек.

Юрий Беленький, заместитель председателя КХП - БНФ: «Это был геноцид белорусов на территории Беларуси. Ведь когда приводились списки, сколько нужно убить, когда системно, продуманно уничтожалась интеллигенция - это явная политика и практика геноцида против определенной этнической группы, против целого народа».

Раскопки в Лошицком яру не проводились, так как вскоре после того, как в 1988 году стало известно об этом месте, овраг засыпали и построили здесь гаражный комплекс. Но и сейчас, по мнению активистов, для Лошицы существует опасность.

Активисты планируют сделать запросы к городским властям, чтобы узнать точно, что планируют строить рядом с Лошицким яром. Но не менее важно напоминать современникам о событиях, которые произошли в этом месте, и о том, как избежать их повторения.

Участники шествия:

«Рядом с нами самый агрессивный сосед в мире - Россия. И если это все забыть, то это будет повторяться снова».

«Если мы знаем, что НКВД России расстреливал белорусов - и простых крестьян, и интеллигенцию, просто уничтожал нашу нацию, то мы будем бороться за свою независимость».

Вся же правда о преступлениях коммунистического режима может открыться только с открытием архивов советского КГБ. Осмысление этого ужасного периода белорусской истории еще впереди.