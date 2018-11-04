закрыть
4 ноября 2018, воскресенье, 23:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Маск показал впечатляющие видео из нового скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

  • 4.11.2018, 22:36
  • 1,343

Скорость движения в тоннеле сможет достигать 200 километров в час.

Основатель компаний SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск показал видео из скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который должен быть открыт 10 декабря, пишет «Униан».

«Прошел вдоль всего тоннеля тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго», - отметил предприниматель.

Ранее Маск сообщил, что первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом будет открыт 10 декабря. Строительством сети тоннелей занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году. Передвигаться по артериям тоннеля автомобили будут на специальной платформе, которая при начале и завершении поездки будет подниматься с автомобилем на поверхность. Скорость движения сможет достигать 200 км/ч.

Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип