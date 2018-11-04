Главе Совбеза Беларуси пророчат пост генсека ОДКБ 1 4.11.2018, 23:06

станислав зась

Вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, члены Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася. Как пишет tut.by, oб этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в трех странах организации.

Вакансия образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзыва Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель Валерия Семериков, ранее работавший заместителем генсека.

По словам источников «Коммерсанта», было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата и при этом руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Беларусь.

Стоит отметить, что Армения рассчитывала предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного Хачатурова.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на пост генсека называют государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. 54-летний генерал-лейтенант Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез.

Окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября, когда в Астане соберутся на сессию Совета коллективной безопасности.

Напомним, 27 июля ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, однако удовлетворил ходатайство об освобождении под залог в размере 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов. — Прим.). Ему было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. Ранее это обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

Юрий Хачатуров заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

1 марта 2008 года в Ереване прошли митинги против результатов президентских выборов. Они были жестоко разогнаны, в результате чего погибли 10 человек, свыше 250 получили ранения. Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении. Роберт Кочарян в то время был президентом Армении.