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Минчанка произвела фурор на шоу «Голос»

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  • 5.11.2018, 8:14
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Повернулись все.

На первом российском канале стартовал очередной сезон шоу «Голос», в одном из эфиров которого выступила девушка из Минска, 29-летняя Юлиана Беляева, пишет kyky.org.

Юля, как сказал один из наставников Сергей Шнуров, спела песню Стиви Уандера «They Won’t Go When I Go» в четыре октавы. 

Для тех, кто не осведомлен: в шоу «Голос» члены жюри сидят спиной к исполнителю, и, если их все устраивает – поворачиваются к нему. Юлиана спела очень круто, поэтому к ней повернулись все наставники. Далее девушки нужно было выбрать, к кому в команду она пойдет. Чтобы облегчить выбор, наставники начали шутить в стиле: «Это я первый повернулся». Рэпер Баста даже решил рассказать историю о том, как он жил в Беларуси, если быть точным – в Гродно, где занимался дзюдо и балетом.


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