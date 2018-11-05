Ким Чен Ын едет в Россию 8 5.11.2018, 8:20

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Лидер КНДР Ким Чен Ын Может посетить Россию в ноябре.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

«Россия попросила, чтобы визит прошел в этом году и ожидает, что это произойдет. Но Северная Корея, кажется, взвешивает время и место, рассматривая повестку дня и возможное соглашение с Россией», — сказал Посол Южной Кореи в России У Юн Гын.

Посол отметил, что в текущем году запланирован визит Ким Чен Ына в Республику Корея. Также Министерство иностранных дел Южной Кореи планирует в конце года начать переговоры с Кремлем по поводу визита Владимира Путина, которая должна состояться в первой половине 2019 года.

В середине октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ыну приехать в Россию. Впоследствии он добавил, что возможность визита прорабатывается по дипломатическим каналам.