Власти приготовили для автомобилистов «двойной» сюрприз 32 5.11.2018, 8:29

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ИСТОЧНИК: CARTOON.KULICHKI.COM

Министр финансов рассказал о «дорожном налоге».

За неуплату госпошлины за допуск к участию в дорожном движении штрафов не будет. Но будут санкции — нарушителям предлагают выставлять к уплате сбор в двукратном размере.

Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам главы Минфина, «дорожный налог» не будет являться налоговым платежом, «это будет плата за допуск к дорожному движению», и он не будет привязан к техосмотру.

— Это совершенно исключает применение каких-либо штрафов к плательщику за неуплату этого сбора, но все равно ответственность и санкции за неуплату этого платежа предусмотрены.

Как сообщил Максим Ермолович, предусматривается уплата сбора на период начиная от одного месяца. Гражданин уплачивает этот платеж через систему ЕРИП в бюджет, и после этого получает право эксплуатировать транспортное средство, то есть пользоваться дорожной инфраструктурой. Размер сбора будет рассчитываться автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате будет передаваться соответствующим структурам, всем заинтересованным государственным органам, сообщает auto.tut.by.

— И будет осуществляться контроль. Если будут выявлены факты неуплаты сбора, тогда в повышенном размере, в двукратном пока предлагается, эта плата будет выставляться физическому лицу. Система контроля — она все равно сохраняется, и предполагает совершенно новый порядок, новый уровень контроля, в том числе с использованием систем фотофиксации и видеонаблюдения, которые будут фиксировать использование транспортного средства без уплаты этого сбора.

Напомним, белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр, несмотря на штрафы.

В связи с этим в правительстве разрабатывается новая схема уплаты «дорожного сбора» по принципу «сколько ездишь — столько платишь». Сумма госпошлины останется прежней, но при уплате ее сразу за год, будет понижающий коэффициент — порядка 80% от «дорожного налога».

С порядком уплаты дорожного сбора определятся до 1 февраля следующего года.