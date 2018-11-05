Сотни фур не могут выехать из Беларуси в Литву 5.11.2018, 8:31

Очереди на границе с Литвой сохраняются.

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси сообщили, что очереди фур на границе с Литвой сохраняются.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГПК, в понедельник, 5 ноября 2018 года, по состоянию на 6:00 утра выезда в Литву ожидало более 900 грузовиков.

Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» ожидали более 400 фур, в «Беняконях» и «Привалке» — более, чем 230 в каждой, а в «Котловке» в очереди стояли более 90 большегрузов.