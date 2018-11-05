Почему так важны промежуточные выборы в Конгресс США 1 5.11.2018, 8:43

От распределения сил зависит, какое влияние будут иметь демократы на политику Дональда Трампа.

Во вторник, 6 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. От их итогов будет зависеть расстановка сил в обеих палатах американского парламента, а значит - и дальнейший вектор как внутренней, так и внешней политики администрации Дональда Трампа, пишет dw.com.

Внешняя политика, как правило, не играет значимой роли даже во время президентских выборов в США, не говоря уже о промежуточных выборах в Конгресс. Однако сейчас ситуация не совсем обычная. Во время президентской кампании 2016 года, победу в которой одержал Трамп, внешняя политика оказалась крайне весомым фактором. И она может вновь им стать, пусть и косвенно, в ходе промежуточных выборов.

"Промежуточные выборы - это индикатор президентской популярности, - объясняет исследователь проблем внешней политики в Университете Джорджа Мэйсона в Вашингтоне и Институте Катона Тревор Тралль. - Достижения Трампа на внешнеполитической арене были в целом довольно непопулярны у американцев - об этом свидетельствуют результаты большинства последних опросов, - и это негативно отразилось на его поддержке".

Демократическое большинство в Сенате - катастрофа для Трампа

Несмотря на то, что внешняя политика как таковая вряд ли будет основной темой предстоящих выборов, их результат может повлиять на решение администрацией Трампа внешнеполитических вопросов. Для начала не стоит забывать, что после выборов в Конгрессе произойдет традиционная смена глав комитетов, занимающихся внешней политикой. На пенсию уйдут республиканец Эд Ройс, возглавляющий комитет Палаты представителей по иностранным делам, и занимающий аналогичную должность в Сенате республиканец Боб Кокер.

Со своей должности уйдет и спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, играющий в американском парламенте ключевую роль во внешнеполитических вопросах. Наконец, после выборов определится и новый руководитель комитета Сената по вооруженным силам. Эту влиятельную должность долгое время занимал умерший в августе Джон Маккейн.

Однако решающим окажется то, удастся ли демократам получить большинство в Сенате и Палате представителей, которые сейчас контролируют республиканцы. Если демократы смогут вырвать у республиканцев большинство в Сенате (что, по мнению многих наблюдателей, маловероятно, но не полностью исключено), они получат существенное влияние в сфере международных отношений.

Поскольку назначение представителей исполнительной власти и подписание международных договоров происходят в США с одобрения Сената, демократы смогли бы блокировать утверждения в должностях внешнеполитических чиновников и тормозить заключение торговых соглашений, которые являются фундаментом внешнеполитической повестки Трампа. Так что потеря Сената для американского президента и республиканцев в Конгрессе - это катастрофический сценарий. В случае его реализации демократы получили бы действенное средство борьбы с внешнеполитическими интриганами в Белом доме, которые до сих пор не знали никаких ограничений.

Расклад в Палате представителей: Трампу грозят новые расследования?

Менее болезненным для администрации Трампа стал бы сценарий, при котором демократы отбирают у республиканцев большинство в Палате представителей. Такой вариант многие считают вероятным, хотя и не стопроцентным. В этом случае представители демократического лагеря тоже смогут влиять на внешнюю политику президентской администрации, пусть и в меньшей степени, чем в случае получения ими большинства в Сенате.

Если демократы получат большинство в Палате представителей, многое изменится и в плане судебных разбирательств и общественного обсуждения, считает профессор Университета Мэриленда Фрэнсис Ли. Начнутся комплексные расследования комитетов Палаты представителей в отношении действий Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику, прогнозирует эксперт. Предметом таких расследований могут стать прежде всего жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

Кроме того, активизируются уже идущие расследования и, возможно, начнется новая проверка связей Трампа с Россией, предполагает Ли. Маловероятно, что это в корне изменит направление внешней политики Трампа. Однако ее проведение осложнится и будет требовать больше времени. Это может заставить хозяина Белого дома задуматься, стоит ли продвижение какой-то конкретной внешнеполитической цели той борьбы, в которую ему придется вступить, и политической цены, которую, возможно, придется заплатить, чтобы преодолеть сопротивление демократов в Конгрессе.

Что будет с внутренней политикой Трампа?

Как и в случае с внешнеполитическими вопросами, получение демократами большинства в одной или обеих палатах американского парламента позволит им замедлять или даже блокировать проведение Трампом внутренний политики, но гораздо более решительно. Причина в том, что роль Конгресса в вопросах внутренней политики, согласно американской конституции, гораздо более значимая, чем во внешнеполитических, являющихся прерогативой исполнительной власти.

Демократическое большинство в Палате представителей будет означать конец надежд республиканцев на полную отмену проведенной Бараком Обамой реформы здравоохранения. Это также может затруднить попытки республиканцев отменить федеральные постановления или социальные льготы или провести очередной этап снижения налогов.

Но в первую очередь контроль демократами Палаты представителей заставил бы Трампа относиться к оппозиционной партии гораздо боле взвешенно, чем прежде. Ведь в этом случае ему было бы не обойтись без демократов для решения, казалось бы, абсолютно рутинных, но очень важных задач - вроде повышения потолка госдолга.

Впрочем, нельзя исключать и того, что Трамп, напротив, может выбрать еще более конфронтационный курс в надежде настроить против оппонентов сначала свой электорат, а потом и всю общественность. А это может создать в стране еще более токсичную политическую обстановку.

При чем здесь перепись населения США?

Не меньше, чем борьба за места в Конгрессе, важны итоги выборов в законодательные собрания штатов и губернаторские выборы. Они имеют большое значение для переписи населения, которая состоится в 2020 году. Дело в том, что на основе переписи, которая проводится каждые 10 лет, в США происходит нарезка избирательных округов.

При этом во многих штатах их законодательные собрания могут провести нарезку таким образом, что голоса в штате будут распределяться в пользу той партии, которая ее осуществит. Хотя многие и считают такой способ влияния на соотношение политических сил перед выборами непрозрачным. Так что в зависимости от тог, кто в этом году получит большинство в законодательных собраниях штатов, - демократы или республиканцы - станет понятно, как будут формироваться избирательные округа на следующих выборах через 4 года и далее.