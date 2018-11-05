В Минске задержали журналиста Романа Протасевича 5 5.11.2018, 8:47

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Роман Протасевич

Фото: Facebook

За журналистом пришли домой сотрудники уголовного розыска.

Утром 5 ноября задержан журналист Роман Протасевич. В 7:26 он позвонил главному редактору Еврорадио Павлу Свердлову и рассказал, что к нему пришли из уголовного розыска, и что он уже находится в служебном автомобиле. Причиной задержания якобы стали хулиганское поведение "в автобусе месяц назад".

Теперь телефон Протасевича недоступен.

Чуть ранее журналист написал о своем задержании в твиттере.

Ко мне в квартиру пришли сотрудники уголовного розыска. Забирают.



Якобы хулиганка. — Roman Protasevich (@pr0tez) 5 ноября 2018 г.

С 1 сентября 2018 года, Роман Протасевич временно аккредитован при МИД в качестве корреспондента Еврорадио. Срок аккредитации истёк 31 октября. В середине октября минский корпункт Еврорадио обратился во внешнеполитическое ведомство для продолжения аккредитации.