БАТЭ – в лидерах Европы по чемпионским сериям 1 5.11.2018, 8:54

Лишь два европейских клуба имеют более продолжительные чемпионские серии, чем БАТЭ.

Благодаря победе в домашнем поединке с "Неманом" (1:0) БАТЭ досрочно завоевал звание чемпиона Беларуси-2018. Для "желто-синих" это уже 15-й главный национальный титул. Вот как выглядит полный список отечественных команд, которые брали золотые медали, пишет pressball.by.

Борисовчане побеждают уже в 13 чемпионатах подряд. Помимо БАТЭ, подобным могут похвастать лишь три европейских клуба: "Линкольн" (Гибралтар), "Сконто" (Рига, Латвия) и "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия).

В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Сайт "желто-синих" провел исследование по чемпионатам других стран Старого Света и нашел еще 19 клубов, которым удавалось не менее 10 раз сделать подобное в новом столетии.