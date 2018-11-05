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БАТЭ – в лидерах Европы по чемпионским сериям

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  • 5.11.2018, 8:54

Лишь два европейских клуба имеют более продолжительные чемпионские серии, чем БАТЭ.

Благодаря победе в домашнем поединке с "Неманом" (1:0) БАТЭ досрочно завоевал звание чемпиона Беларуси-2018. Для "желто-синих" это уже 15-й главный национальный титул. Вот как выглядит полный список отечественных команд, которые брали золотые медали, пишет pressball.by

Борисовчане побеждают уже в 13 чемпионатах подряд. Помимо БАТЭ, подобным могут похвастать лишь три европейских клуба: "Линкольн" (Гибралтар), "Сконто" (Рига, Латвия) и "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия). 

В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Сайт "желто-синих" провел исследование по чемпионатам других стран Старого Света и нашел еще 19 клубов, которым удавалось не менее 10 раз сделать подобное в новом столетии.


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