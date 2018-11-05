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NASA получило самое высококачественное видео из космоса

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  • 5.11.2018, 9:17
  • 1,358

Такое видео способен воспроизвести не каждый домашний компьютер.

NASA впервые публикует видео из космоса в рекордно высоком разрешении – 8K (8192×4320 пикселей). Видео такого высококачественного разрешения способен воспроизвести не каждый домашний компьютер, пишет segodnya.ua.

Видео снимали на Международной космической станции с помощью камеры RED Helium. Камеру RED отправили на станцию еще в апреле.

 Полученный видеоматериал опубликовали в открытом доступе на YouTube, чтобы каждый смог воочию понаблюдать за работой астронавтов в подробнейших деталях. Смартфоны не в состоянии воспроизводить такое видео, поэтому лучше смотреть на компьютере.

Чтобы насладиться режимом 8K (4320P), необходим 4-ядерный компьютер с процессором Intel Core i5 4690 или выше, а также видеокарта не ниже Nvidia GTX 1060.


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