Анна Хитрик: Я вернусь к вам сильная 6 5.11.2018, 9:23

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Фото: euroradio.fm

Бывшая актриса Купаловского театра Анна Хитрик сообщила, что у нее обнаружен рак груди в третьей стадии.

Об этом она рассказала в своем Facebook.

«Рак груди… 3-я стадия… Метастазов нет… Затронуты лимфы… Позади 2 химии… Впереди 6 месяцев химии и операция… А потом волосы отрастут, страх уйдет и я вернусь к вам сильная… И мы обнимемся… И плачем и посмеемся. И я спою вам новые и старые истории… И дай Бог я смогу помочь девчонкам, которые оказались в похожей ситуации!» — написала она.

Напомним, в 2017 году Анна Хитрик вместе с мужем и сыном переехала в Израиль.

Анна Хитрик родилась в 1980 году в Челябинске. В 2001 году окончила театральный факультет Белорусской академии искусств и была принята в труппу Купаловского театра. Параллельно в 2006—2010 годах являлась солисткой группы «Детидетей». Позднее при участии некоторых музыкантов группы был создан новый проект S°unduk.