«Русал» переходит под российскую юрисдикцию из-за санкций США 1 5.11.2018, 9:31

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Компанию могут зарегистрировать на острове Русский во Владивостоке.

Совет директоров находящейся под санкциями США российской компании "Русал" принял решение о перерегистрации с острова Джерси в Россию. Это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров, говорится в заявлении российского производителя алюминия, распространенном сегодня на Гонконгской фондовой бирже, передает svoboda.org.

Перерегистрация позволит воспользоваться преимуществами новых законов о создании российской альтернативы офшорам, которые президент России Владимир Путин подписал в начале августа. Тогда же "Русал" объявил о возможности перейти в российскую юрисдикцию. Источник ТАСС в правительстве сообщал, что компанию могут зарегистрировать на островах Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.

Теперь "Русалу" потребуется одобрение российских властей. Однако в компании отметили, что перевод в Россию "зависит от многих факторов" и может не состояться.

"Русал" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля из-за близости бизнесмена к Кремлю. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с этими структурами – в противном случае онимогут попасть под вторичные санкции. В то же время Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. В мае Дерипаска объявил о выходе из составасовета директоров "Русала".