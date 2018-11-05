Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA 5.11.2018, 9:44

Теннисистка поднялась на одну строку после турнира в Чжухае.

Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Арина Соболенко перед турниром в китайском Чжухае занимала 12-ю позицию. Там она одержала одну победу и потерпела одно поражение, после чего поднялась на одну строку, набрав 3245 очков, пишет БелТА.

Александра Саснович по-прежнему находится на 30-м месте (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 51-ю позицию (1051), у Веры Лапко 65-е место (896).

В парном рейтинге белоруска Лидия Морозова занимает 41-е место.

В тройке лидеров изменений не произошло - впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки.

Мужской рейтинг возглавляет серб Новак Джокович (8045), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7480), замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер (6020).

Из белорусских теннисистов выше всех Илья Ивашко, который имеет 645 баллов и находится на 88-м месте. В парном рейтинге Максим Мирный занимает 55-ю позицию.