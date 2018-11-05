КГК наказал 16 ректоров вузов по итогам проверок студенческих столовых 5.11.2018, 9:54

Фото: sb.by

Чем кормят студентов?

Комитет государственного контроля привлек к дисциплинарной ответственности 16 ректоров высших учебных заведений за нарушения, связанные с организацией питания студентов.

Напомним, после того как Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить студентов качественным и доступным питанием Комитет госконтроля дважды в этом году (в апреле и в июне) провел проверки вузовских столовых. О результатах проверок сообщила главный специалист управления КГК Татьяна Самохина в статье, опубликованной в последнем номере журнала «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии», издаваемого контролирующим ведомством, пишет tut.by.

По итогам проверок в вузы и предприятия, организующие питание студентов, Комитет госконтроля направил 46 рекомендаций об устранении нарушений и недостатков, отмечает Самохина.

По ее мнению, выявленные нарушения однозначно указывают на то, что «руководство вузов самоустранилось от контроля за организацией питания студентов, а общепит лишь обеспечивал свои узковедомственные интересы, не заботясь о качестве оказываемых услуг».

«Всего за допущенные правонарушения уволены 9 работников общепита, к дисциплинарной ответственности привлечены 114 человек, в том числе 9 проректоров и 16 ректоров вузов», — констатирует главный специалист управления КГК.

При этом, уточняет она, повторно за выявленные нарушения наказаны ректоры Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Белорусского государственного технологического университета, Барановичского государственного университета.

По данным КГК, работа по наведению порядка в студенческом общепите привела к положительным результатам.

«В вузах приняты меры по созданию должных условий для организации питания. Пересмотрены подходы к составлению меню: в обеденные комплексы включаются блюда с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов, необходимых для обеспечения нормального функционирования жизнедеятельности молодого организма», — отмечает Татьяна Самохина.

Однако, по ее мнению, о принятии исчерпывающих мер по обеспечению порядка на объектах общепита говорить рано.

«По итогам повторного мониторинга в отдельные вузы вновь направлены рекомендации по устранению нарушений: были выявлены факты несоблюдения технологии приготовления пищи, реализации продукции с истекшими сроками годности, недовложения сырья при приготовлении блюд, несоблюдения правил торговли и санитарных норм и правил», — констатирует Самохина.

В этой связи она сообщила, что КГК рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемых должностей ректоров вузов, других должностных лиц, не принявших меры по выполнению поручения главы государства о наведении порядка в организации питания студентов.

«Комитет государственного контроля продолжит контроль за ситуацией в студенческом общепите», — резюмировала главный специалист управления КГК.