Скотт Макдональд: Миллиард долларов в год Россия Кубе не даст 5.11.2018, 10:03

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Кубинская экономика без реформ окончательно рухнет.

Визит в Россию председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля и его встречи в течение трех дней – с представителями всех ветвей российской власти – от президента РФ Владимира Путина до руководителей парламента и правительства – был первой поездкой нового кубинского лидера в Москву.

Итоги этой поездки проявятся позже, но уже сейчас известно, что в Москве ждут министра обороны Кубы (дата приезда пока не определена) и делегацию экономического блока кубинской власти (примерно через две недели, по словам замминистра финансов России Сергея Сторчака).

Переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которые Мигель Диас-Канель провел перед завершением своего визита в субботу, не завершились подписанием каких-либо сделок, но стороны высказались за «придание отношениям положительной динамики», назвав из союзническими и стратегическими.

Приглашенный эксперт Центра стратегических и международных отношений Скотт Макдональд, специализирующийся на вопросах политики и экономики Кубы, прокомментировал в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» поездку Мигеля Диаса-Канеля в Москву.

- Кубинский лидер сделал свой первый визит в Москву вполне политическим – он говорил с Путиным как с союзником, уверял Москву в преемственности заветам Фиделя Кастро дружить с Россией, делал заявления о вреде санкций. Как вы думаете, зачем?

- Куба, власти которой не проводят каких-либо далеко идущих экономических реформ, нуждается в международном партнере, который бы субсидировал ее экономику. СССР до конца своего существования это делал, но новая Россия уже не могла этого делать довольно долгое время по целому ряду причин. В этот период кубинская экономика серьезно сокращалась в отсутствие поддержки извне. Китай как-то помогал, но у Китая были очень серьезные обязательства перед Венесуэлой, и на Кубу распространять свои усилия Пекину не имело смысла. Все немного улучшилось для Гаваны, когда в Венесуэле к власти пришел Уго Чавес, потому что Чавес был большим поклонником Фиделя Кастро.

Каракас делился с Гаваной доходами от продажи нефти, но с падением нефтяных цен в 2014-2015 годах Венесуэла более не могла поддерживать экономику Кубы в тех размерах, в которых кубинскому руководству хотелось бы. Теперь вопрос в том, может ли Россия заступить на пост спонсора Кубы и поднять свою экономическую помощь до нужных размеров с нынешнего уровня отношений, которые сейчас вращаются вокруг военного и торгового сотрудничества. Я думаю, что для Москвы будет сложно обеспечить Кубе тот же уровень поддержки, который обеспечивали СССР или Венесуэла, поэтому эта поддержка будет довольно ограниченной.

- И все же, о каком уровне поддержки может идти речь, и будет ли это лишь российская поддержка?

- Я уверен, что речь не может идти о помощи в миллиард долларов в год. Ясно, что Куба намерена просить помощи у кого угодно, лишь бы не у США, отношения с которыми у нее при нынешней администрации стали гораздо менее дружественными, чем при администрации Обамы. И у России появляется геостратегическая карта, которую она может разыграть. Перед тем, как Мигель Диас-Канель приехал в Москву, были разговоры о том, что Россия предоставит Кубе кредит в 50 миллионов долларов на покупку российских вооружений.

Но кубинский лидер в этих попытках получить деньги не ограничивается Россией: в его плане поездок стоят Китай, Северная Корея, Лаос и Вьетнам. Китай в последнее время был крупнейшим торговым партнером Кубы. Так что для России партнерство с Кубой – это часть геополитической игры с США. Я не думаю, что Россия углубится в это партнерство настолько, насколько она сделала это в Сирии, но я предполагаю, что лишний раз уколоть Соединенные Штаты Россия захочет и сделает это через повышение уровня партнерства с Кубой.

- Как отреагируют на такое повышение уровня партнерства в Вашингтоне, в частности, на военный кредит Кубе со стороны России?

- Я уверен, что в Вашингтоне это будет расценено как провокация. Отношения США и Кубы продолжат ухудшаться – я напомню, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон недавно заявил во Флориде, что грядут очень жесткие меры в отношении Кубы, и мы увидим сворачивание всего того, что было развернуто при Обаме: конечно, сократятся инвестиции, сократится все в любых аспектах отношений Кубы и США. В то время как Россия будет наращивать свою помощь Кубе, увеличивать ее военный потенциал, это сыграет роль серьезного раздражителя. Я не знаю, приведет ли это к открытому противостоянию, как в былые времена, но отношения Вашингтона и Гаваны усложнятся точно.

- Критики позиции Белого дома в этой ситуации говорят о том, что портить отношения с Кубой сейчас – это отдавать ее в руки России и Китая, и гораздо более продуктивно было бы, наоборот, протянуть Кубе руку, тем более, что ближе она все-таки к США. Что вы об этом думаете?

- Да, примерно такая политика администрацией Обамы и проводилась, однако при Трампе Белый дом решил придерживаться более традиционного характера отношений с Кубой. Люди, окружающие президента Трампа, как и сам Дональд Трамп, придерживаются мнения, что на Кубе правит авторитарное руководство, которое нарушает права человека. Та оливковая ветвь, которую протянул Барак Обама кубинским властям, предполагала движение Кубы к свободным выборам, более открытой политической системе и, возможно, более открытой экономике, но там осталось все по-прежнему: коммунисты по-прежнему у власти.

Да, Рауль Кастро отошел от власти, и Диас-Канель – первый руководитель Кубы с 1959 года, не являющийся членом семейства Кастро. Но Трамп считает, что более мягкая политика со стороны США не привела к серьезным сдвигам. И тут есть еще один фактор – сотрудники кубинских служб безопасности очень активны в своей помощи венесуэльскому лидеру Мадуро, который при их поддержке старается удержаться у власти. Они причастны к тому, что происходит в Венесуэле.