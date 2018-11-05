Дело «Саши 63 рубля» живет: новый космический счет за такси в Минске 20 5.11.2018, 10:26

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За 10 километров пути таксист выставил пассажирке счет на 46 рублей.

Прошлогодний случай с пассажиркой минского такси, которая взяла машину "от борта" и в итоге за 15 километров от торгового центра "Замок" до улицы Воронянского заплатила 63 рубля, уже стал забываться.

Однако дело "Саши 63 рубля" живет и процветает. Еще одна минчанка, Валерия Метелица, взяв такси "от борта", получила от таксиста чек на сумму 46 рублей. Как рассказала abw.by Валерия, ехала она опять же от торгового центра "Замок" до улицы Казинца. Услугу по перевозке предоставлял ИП Кофанов. СМИ уже писали о его тарифах: ранее за 16 км пути от ТЦ "Замок" до улицы Нестерова он с пенсионерки потребовал 68 рублей.

Валерия Метелица написала о своей истории на Facebook:

- Беларусь, Минск. Хочу всех предупредить. Уверена, что многие минчане (и не только) читали возмущенные статьи про хитро-мудро сделанного таксиста, который орудует в Минске и выставляет пассажирам совершенно нереальный ценник Так вот, с этим (дальше идет непереводимая игра слов) сегодня проехала я. Причем к кому именно села, поняла в течение пяти минут после посадки. Успела даже загуглить про него и поискать советы, как в такой ситуации можно поступить. А никак нельзя по закону поступить, только платить (даже не нахамишь, потому что оскорбление, и морду не набьешь, потому как избиение).

Спич мой к чему. Может, юристы, читающие тему, чего посоветуют. Он озвучивает по запросу цену за километр пути, но не озвучивает цену за посадку-высадку-стояние в пробках и еще хрень какую-то в виде абонирования (4,5$ не понятно за что). Однако прайс в салоне у него прописан. Понятно, что пассажир прочитать это может только во время пути, но, даже прервав поездку (или просто сев в салон), уже обязан оплатить минимум 10$ за то, что посидел минуту. Как с этим беспределом можно бороться в рамках правового поля?

Чек прилагаю. Цены в белорусских рублях. Поездка в 10 км мне обошлась в 25$ - это же расстояние можно у нас спокойно проехать за 5$). Номер машины 6357 НС-7, Марка Dacia Logan, цвет мокрый асфальт. ИП Кофанов Д.М., УНП 192040395, зарегистрирован во Фрунзенском районе.

Увы, стоит еще раз напомнить, что брать такси "от борта" - дело весьма рисковое. Оговаривать стоимость поездки лучше сразу, чтобы итоговая сумма не стала сюрпризом. 72-й указ Лукашенко дал перевозчикам право самостоятельно устанавливать тарифы в зависимости от своих затрат и экономической целесообразности. Остается только внимательно изучать тарифы в салоне перед посадкой.