США ввели в действие «самые жесткие в истории» санкции против Ирана 2 5.11.2018, 10:41

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Ограничительные меры вступили в силу с сегодняшнего дня.

США в понедельник ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Санкции против Ирана очень суровы. Это самые жесткие санкции, которые мы когда-либо вводили. И мы посмотрим, что будет с Ираном, но говорю вам, им не слишком хорошо" - заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

Новый пакет санкций затрагивает экспорт нефти, международные перевозки и банковский сектор.

В воскресенье тысячи иранцев вышли на протесты, скандируя "Смерть Америке!".

Теперь в санкционном списке США в отношении Ирана более 700 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов, включая крупнейшие банки и компании по экспорту нефти.

В то же время администрация США сделала исключения для восьми стран, которые и в дальнейшем смогут импортировать иранскую нефть. Официально Вашингтон не называет эти страны, однако, по данным СМИ, речь идет, в частности, об Италии, Индии, Японии, Южной Корее, Турции и Китае.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о возобновлении всех санкций против Ирана. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые затронут экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цель довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.