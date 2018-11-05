Журналиста Романа Протасевича продержали в милиции три часа 8 5.11.2018, 10:44

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Роман Протасевич

Архивное фото: «Радыё Свабода»

То, что происходило в отделении милиции, журналист называет очень странным.

Утром 5 октября в квартиру минского журналиста «Еврорадио» Романа Протасевича пришла милиция. Его задержали, доставили в Первомайское РУВД Минска, через три часа отпустили, передает «Радыё Свабода». То, что происходило в отделении милиции, журналист называет очень странным.

«Мне за все время, пока я был задержан, не показали ни одной бумажки, ничего вообще не говорили, я ничего не подписывал. Ни протокола допроса, ничего. Поэтому все, что я знаю, только со слов сотрудников», - рассказывает Протасевич. Единственная бумага, которую ему дали, подтверждает, что он был доставлен в Первомайское РУВД.

Он вспоминает, что в субботу, 3 ноября, ему звонили, представились работником Первомайского РУВД и попросили подойти. Протасевич ответил, что не может, так как находился в другом городе, и спросил, в чем дело. Ему ответили, что он был свидетелем дорожного происшествия: якобы с помощью данных вышек сотовой связи определили, что его телефон был рядом. Протасевич предложил перезвонить в воскресенье, когда будет в Минске, но не перезвонили, а на следующее утро забрали его из дома в отделение.

«Когда я спросил, что за дело, мне ничего не сказали. Ответили, мол, «ты нам и расскажешь», - вспоминает Протасевич. - Единственное что у меня взяли телефон, спрашивали про какие-то фото с друзьями, долго что-то искали в мобильнике, делали его снимки...»

Во время осмотра телефона, говорит Протасевич, у него спрашивали, почему он часто фотографирует митинги, почему много снимков сотрудников милиции. На встречный вопрос, что в этом такого, если он официально работает журналистом и имеет официальную аккредитацию Министерства иностранных дел, ему не ответили.

Как утверждают милиционеры, в отношении Протасевича якобы завели дело за «хулиганство» (ч. 1 ст. 339 УК РБ). Якобы более месяца назад, в 20-ых числах сентября (точную дату не назвали) он ехал на автобусе и произошел какой-то конфликт, кто-то ударил водителя автобуса - и водитель по фото узнал в нападающем Протасевича.

Сам журналист говорит, что никаких таких происшествий не помнит, не только со своим участием (и подчеркивает, что он вообще неконфликтный человек), но и с участием кого-то рядом.