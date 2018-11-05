Цены на нефть упали 5.11.2018, 10:47

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Это связано с введением санкций США против Ирана.

Нефтяные цены упали в понедельник, 5 ноября, после введения США санкций в отношении экспорта иранской нефти. Как сообщает РБК, это следует из данных торгов.

Так, по данным лондонской биржи ICE, январские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,26%, до $72,64 за баррель. По данным американского агентства EIA, фьючерсы WTI опустились до $63,69, что на $3,64 меньше, чем неделю ранее.

Как отмечает агентство, с начала октября Brent и WTI потеряли в общей сложности более 15%.

В четверг, 1 ноября, сообщалось, что нефть Brent упала впервые с 22 августа до $72,84. По данным Reuters, это было связано с опасениями в связи с сокращением спроса из-за торгового конфликта между США и Китаем. Кроме того, нефтяные цены падали из-за возобновления санкций США против Ирана. По данным Bloomberg, крупнейшие импортеры полагают, что страны ОПЕК и Саудовская Аравия смогут обеспечить рынок нужным количеством нефти и предотвратят падение предложения.

США возобновили действие санкций против Ирана в понедельник, 5 ноября. Они касаются экспорта иранской нефти и банковского сектора. Госсекретарь Майк Помпео говорил, что также экономические ограничения будут введены против более 600 физических и юридических лиц Ирана. Иранский президент Хасан Роухани сказал, что его страна будет продолжать торговать нефтью, чтобы «прорвать» американские санкции.