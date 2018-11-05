Трамп и Обама провели «политическую дуэль» за два дня до выборов 5.11.2018, 11:03

Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Во вторник в Конгресс США изберутся 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Президент Дональд Трамп и экс-глава государства Барак Обама в воскресенье провели "политическую дуэль" в предверии парламентских выборов, которые определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Reuters.

Во время выступления в Джорджии и Теннесси Трамп назвал демократов "бандитской шайкой" и обвинил их в попытке разрушить американскую экономику, в то время как республиканцы, по его мнению, создают рабочие места.

В свою очередь на митинге в штате Индиана Обама заявил, что сумел создать больше рабочих мест за последний 21 месяц на посту президента, чем Трамп за свой первый 21 месяц. Он раскритиковал контролируемый республиканцами Конгресс и Трампа за попытки отменить достижения прошлой администрации, а также за снижение налогов для состоятельных граждан.

Во вторник в Конгресс изберутся 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.