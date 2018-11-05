закрыть
5 ноября 2018, понедельник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Экс-посол Польши в Беларуси остроумно ответил Лукашенко насчет военных баз

3
  • 5.11.2018, 11:10
  • 3,176
Лешек Шерепка

В Польше нет «лишних военных баз», но не хватает нужных.

Бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка ответил на своей странице в «Фейсбуке» на заявление Лукашенко.

Напомним, диктатор заявил, что Беларусь и Россия «вместе отреагируют на американскую военную базу в Польше».

Лешек Шерепка остроумно отреагировал на высказывание Лукашенко:

«Уважаемый Александр Григорьевич, у нас нет лишних баз, но не хватает нужных. Когда российские солдаты выйдут из Грузии, Украины, а также из Беларуси, тогда можно будет торговаться. А пока это у вас есть повод торговаться с Москвой за большие дотации», - написал экс-посол Польши в Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип