Экс-посол Польши в Беларуси остроумно ответил Лукашенко насчет военных баз 3 5.11.2018, 11:10

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Лешек Шерепка

В Польше нет «лишних военных баз», но не хватает нужных.

Бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка ответил на своей странице в «Фейсбуке» на заявление Лукашенко.

Напомним, диктатор заявил, что Беларусь и Россия «вместе отреагируют на американскую военную базу в Польше».

Лешек Шерепка остроумно отреагировал на высказывание Лукашенко:

«Уважаемый Александр Григорьевич, у нас нет лишних баз, но не хватает нужных. Когда российские солдаты выйдут из Грузии, Украины, а также из Беларуси, тогда можно будет торговаться. А пока это у вас есть повод торговаться с Москвой за большие дотации», - написал экс-посол Польши в Беларуси.