Что стоит за ложью о рекордном росте зарплат в России Владимир Милов

5.11.2018, 11:25

Владимир Милов

Россиянам не хватает денег даже на поддержание привычного уровня потребления.

Власти продолжают удивлять нас заявлениями о «рекордном» (Путин) и «беспрецедентном» (министр труда и соцразвития Топилин) росте зарплат в России. По официальным данным Росстата (которые, собственно, высшие чиновники и транслируют), номинальные зарплаты выросли за январь—сентябрь этого года на 11,1%, реальные (с поправкой на инфляцию) — на 8,4%.

Это очень высокие темпы роста, и, если бы благосостояние россиян действительно улучшалось так стремительно, мы все немедленно бы это почувствовали. Однако ничего подобного не ощущается — оттого слова Путина, Топилина и прочих встречают неоднозначную реакцию — от смеха до негодования, но почти никто не принимает их на веру. Мы с коллегами решили провести небольшой фактчекинг утверждений Росстата о росте зарплат через другие индикаторы и выявили немало странностей.

Странность 1: зарплаты растут, потребление — нет

Когда быстро растут зарплаты, сообразными с ними темпами должно расти и потребление. Но ничего подобного не происходит: за 9 месяцев этого года рост оборота розничной торговли составил всего 2,6%, рост объема платных услуг населению — 2,8%. Согласитесь, эти показатели далеки от 11%. В последний раз рост зарплат в России наблюдался в 2012 году, по итогам года он составил 7,8% (ниже, чем декларируется сегодня!) — оборот розничной торговли в тот период вырос на 6%.

Может быть, население предпочитает не покупать, а сберегать заработанное? Напротив, как отмечают аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), подводя итоги мониторинга социально-экономического самочувствия населения, россияне в первом полугодии 2018 года направили на сбережения всего 5,9% своих денежных доходов — это минимум за последние 15 лет. О том, что у населения не избыток, а дефицит денежных средств, свидетельствуют бешеные темпы роста кредитования физлиц — по объему выданных кредитов рост составляет более 25% в годовом выражении, причем львиная доля новых займов — потребительские кредиты, а не займы на покупку товаров длительного пользования. Это говорит о том, что россиянам не хватает денег на поддержание привычного уровня потребления — и это противоречит разговорам о резком росте зарплат.

Странность 2: в отдельных отраслях рост зарплат в разы ниже

Основные отрасли-работодатели демонстрируют гораздо более низкие темпы роста зарплат, чем «средние» 11%. Например, в оптовой и розничной торговле (крупнейшая сфера занятости, здесь трудятся 19% работающих россиян) рост номинальных зарплат — 7,0%. В обрабатывающей промышленности (еще 14% занятых) — 8,4%. В операциях с недвижимостью (10% занятых) — 7,7%. Это отрасли, обеспечивающие почти половину рабочих мест в стране.

Невероятно, но высокие темпы роста заработной платы, схожие с данными Росстата, показывает строительная сфера (9% от числа занятых в экономике) — те же самые 11,1% роста. При этом именно строительство сильнее всех пострадало в результате последнего кризиса, уже пятый год подряд здесь не прекращается спад (динамика объема выполненных работ в стоимостном выражении в январе-сентябре — минус 0,7%). И вдруг строители, находящиеся в затяжном пике, начали резко повышать зарплаты? Я отказываюсь в это верить. К тому же отрасль крайне непрозрачна, и многие компании не публикуют финансовую отчетность.

Росстат утверждает, что высокий рост зарплат наблюдается в бюджетной сфере — здравоохранении (26% к соответствующему периоду предыдущего года), образовании и культуре (16%), науке (14%). В этом году выплаты здесь действительно выросли — в последнее время они падают от месяца к месяцу, но общий итог за январь—сентябрь заметно выше, чем в 2017 году. Наверняка это связано с предвыборными подачками Путина бюджетникам, и мы не знаем, насколько этот рост постоянный — возможно, он отражает выплату текущих бонусов без увеличения окладов. Как бы там ни было, бюджетники в совокупности составляют лишь 15% в структуре занятости, и зарплаты там традиционно ниже, так что с учетом весовых соотношений они при всем желании не могли бы вытянуть остальную экономику на 11-процентный рост.

Странность 3: в крупнейших компаниях России зарплаты выросли всего на 7,1%

Мы проанализировали финансовую отчетность за I полугодие 21 из 30 крупнейших компаний России из рейтинга РБК-500 - изучили динамику расходов на оплату труда в сравнении с 2017 годом (остальные компании не публикуют данных по фонду оплаты труда, по крайней мере, в полугодовой отчетности).

В выборку вошли Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, РЖД, X5 Retail Group, Сургутнефтегаз, Магнит, Россети, Транснефть, Интеррао, Атомэнергопром, Газпромбанк, Норникель, Аэрофлот, Новатэк, Русал, Сибур, Русгидро, ММК, Лента (речь об их отчетности по МСФО). Это крупнейшие работодатели России — на них приходится в совокупности более 15% общероссийского фонда оплаты труда. Так вот, никакого роста зарплатных расходов на 11% там нет — средний рост в первом полугодии по этой выборке — 7,1%.

Отмечу, речь идет не о зарплате, а об общем фонде оплаты труда, и эта цифра не учитывает изменения численности персонала — тут опять же надо ждать годовой отчетности. В некоторых компаниях проходили заметные сокращения — например, в «Магните». Однако в целом, в том числе с учетом динамики прошлых лет, нет данных о каких-то кардинальных изменениях численности работников (да и безработица снижается), так что цифра в 7% более или менее отражает динамику роста зарплат в крупнейших компаниях. Это те же 7%, что мы уже видели у Росстата по крупнейшим отраслям-работодателям, а дисконтированные на инфляцию — они намного ближе к 2-3% роста реальных зарплат, который, скорее всего, действительно имеет место.

Откуда же берутся 11%? По идее, если у крупнейших компаний рост зарплат ниже этого показателя, то у более мелких предприятий они должны были взлететь на 15-20% — но в действительности такого не происходит! Взгляните, например, на малый бизнес — справка все того же Росстата «Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в I полугодии 2018 года» говорит о том, что рост оборота малого бизнеса — всего 0,5% к тому же периоду 2017 года. Откуда при отсутствии роста выручки у низкомаржинального малого бизнеса возьмутся средства на увеличение зарплат на 15-20%? Уму непостижимо!

В общем, самые разнообразные метрики указывают на то, что никакого роста зарплат на 11% в России нет.

днако это не конец, разгадка оказалась неожиданной. Мы решили проверить еще один параметр — данные Федерального казначейства о росте поступлений в консолидированный бюджет зарплатных налогов. (Надо сказать, что данные казначейства по налогам намного надежнее любой статистики, к ней вообще много вопросов — начиная с отсутствия санкций за недостоверную отчетность, заканчивая сомнительной методологией и использованием оценок и допущений. А вот данные о сборах налогов можно считать весьма достоверными). И тут нас ждал сюрприз: сборы зарплатных налогов действительно растут в этом году темпами, похожими на озвученный рост зарплат: сборы страховых взносов на фонд оплаты труда — на 11,6%, НДФЛ — на 12,5% (январь—август 2018 года к январю-августу 2017-го).

Как можно объяснить, что по многим публично измеряемым параметрам высокий рост зарплат не подтверждается, а сборы зарплатных налогов стремительно растут? Рациональное объяснение только одно - в соответствии с прошлогодним письмом ФНС «О работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам» налоговики массово учредили в регионах так называемые «зарплатные комиссии», куда вызывают предпринимателей, зарплаты которых налоговикам кажутся подозрительно низкими, и... ну дальше вы знаете, как обычно поступают в таких ситуациях. Погуглите, информации о том, как это работает, масса.

Евгений Гонтмахер, не сговариваясь со мной, выдвинул гипотезу из той же области: в России растут только официальные «белые» зарплаты, при отсутствии роста общих доходов. В итоге мы получаем видимый рост легальных белых зарплат, но... только на бумаге. В реальности россияне не стали получать больше денег (поэтому и потребление не растет, и люди бегут за кредитами) — а растет налоговая нагрузка на их работодателей.

Увеличивается она заметно: в этом году сборы страховых взносов на фонд оплаты труда при нынешних темпах роста увеличатся примерно на 750 млрд рублей в сравнении с прошлым годом. Считайте, половина из этого — не за счет увеличения зарплат, а за счет выжимания налогов из бизнеса на «зарплатных комиссиях» (так и хотел добавить — «чрезвычайных»). Вместе с повышением НДС, акцизов, утилизационных сборов, импортных пошлин — еще один налоговый «удар в спину» по так и не поднявшейся с колен экономике.

В общем, хвастовство с высоких трибун «беспрецедентным ростом зарплат» не выдерживает проверки фактами, а обеспечивают эти «рекордные» цифры лишь усилия ФНС по выжимке из бизнеса дополнительных зарплатных налогов. Пополняются лишь доходы бюджета, в котором, как мы с вами недавно выяснили, и так уже некуда девать деньги. Скорее всего, это и есть разгадка формулы магического роста зарплат, которого нет.

Владимир Милов, The Insider