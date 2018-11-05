Щирякова: Независимым журналистам в Беларуси создаются искусственные препятствия 1 5.11.2018, 11:29

Лариса Щирякова

Власти Беларуси отреагировала на обращение журналистки Ларисы Щиряковой в ООН.

Белорусские власти отреагировали на жалобу гомельской журналистки Ларисы Щиряковой в Комитет по правам человека ООН, передает «Радыё Свабода».

Щирякова неоднократно привлекалась к административной ответственности за «незаконное изготовление продукции СМИ» для телеканала «Белсат», ее наказывали за это крупными штрафами.

На что жаловалась Лариса Щирякова

Журналистка писала в Комитет ООН, что каждый раз пыталась обжаловать судебные решения и исчерпала все внутренние средства правовой защиты, включая Генеральную прокуратуру. Она сделала вывод, что независимым журналистам в Беларуси создаются искусственные препятствия, чтобы сделать невозможным выполнение профессиональных обязанностей.

«Определенный законодательством Беларуси порядок аккредитации в качестве журналиста средства массовой информации, направленный на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, не может рассматриваться как ограничение указанного права п. 3 ст.19 Пакта », - говорится в документе правительства Беларуси, направленном в ООН.

Комитет ООН напомнил, что именно государство должно давать правовое обоснование любого ограничения права свободного выражения мыслей. Однако у белорусских властей по этому поводу свои аргументы.

Что ответилo правительство Беларуси

«Журналистке Щиряковой в полной мере обеспечено право на публичное и справедливое разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, а также на пересмотр дела высшей судебной инстанцией. Право Щиряковой на свободное выражение мыслей в соответствии со статьей 19 Пакта нарушено не было», - говорится в официальном письме правительству Беларуси в ООН.

Далее авторы письма ссылаются на 2-ю часть 23-й статьи Конституции о том, что никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

На каком основании журналистам телеканала «Белсат» уже много лет отказывают в возможности аккредитации, белорусская сторона не объясняет.