Власти Литвы придумали, как поддержать маленькие магазины 5.11.2018, 11:40

Cистема ваучеров поможет не только бизнесу, но и людям с малыми доходами.

Правительство Литвы, представляя план по борьбе с ростом цен, упомянуло и о новом финансовом механизме, который побудит людей с небольшими доходами ходить в маленькие магазинчики. DELFI выяснил, какой должна быть новая система.

"Представлены предложения, как финансово побудить людей с небольшими доходами ходить в маленькие магазины. Этим механизмом вероятнее всего не будет возможность вернуть НДС, предложили альтернативу, ее будут применять не только в Литве, но и в других странах ЕС", – сказал на минувшей неделе премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Журналисты узнали, что это – система так называемых ваучеров, действующая в Бельгии. В рамках этой системы жители по более низкой цене могут приобрести специальные ваучеры, а потом использовать их при покупке товаров в небольших магазинах или у фермеров в специальных магазинах, покупая продукты питания первой необходимости. Часть стоимости такого ваучера оплачивает государство. Правда, пока неясно, кто сможет пользоваться этой системой - все жители или люди с небольшими доходами.

Минфин рассматривал два варианта – возможность вернуть НДС или расширение чековой лотереи. Однако возвращение НДС могло бы уменьшить бюджет на 108–435 млн. евро. Кроме того, этой льготой не смогли бы воспользоваться все жители и потребовалось бы на 150 работников налоговой инспекции больше, чем сейчас. Отклонили и вариант с расширением чековой лотереи, поскольку этот средство больше способствует борьбе с "тенью", а не повышает потребление.

Советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас сказал журналистам, что от идеи возвращения НДС до конца не отказались, но пока неясно, как сделать так, чтобы ею эффективно могли пользоваться те люди, которые в этом нуждаются. По этой причине на заседании правительства внимание заслужила система ваучеров.

"Таким образом государство напрямую поддерживает человека, у которого есть право на такие льготы", – сказал советник премьер-министра. Сейчас решается вопрос, кто сможет пользоваться этой системой и какой процент будет финансировать государство (пока говорят о 30%). "Человек, который купил ваучер, пойдет к фермеру или в небольшой магазин, там оплатит товары, сдачу ему не дают, а потом фермер или торговец обращается к государству и оно переводит ему всю сумму сразу.

Сами ваучеры можно будет купить, например, в отделениях "Литовской почты", поскольку они есть повсюду в Литве. С точки зрения администрирования система ясна. Нужно лишь политическое решение", – сказал Малинаускас.

Предполагают, что эта система поможет не только людям с небольшими доходами, но и представителям малого бизнеса в конкуренции с крупным. Но может быть и обратный эффект – малый бизнес может еще больше поднять цены. Однако Малинаускас надеется, что такого не случится.

Он заметил, что сейчас Минфин и Минсельхоз готовят конкретное предложение, чтобы система была ясной и конкретной, надеются, что она начнет действовать со следующего года. Минфин отказался назвать сумму, которую из бюджета выделят на эту систему, а также не комментирует и другие вопросы, касающиеся этого новшества. В ответе сказано, что на все вопросы должен ответить Минсельхоз, который готовит предложение. Минсельхоз до пятницы на вопросы не ответил.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис заявил, что сама цель – помочь малому бизнесу, поощрять конкуренцию, помочь людям с небольшими доходами – хорошая, но он сомневается, что система ваучеров этому будет способствовать. Он считает, что такая система автоматически создает недочеты и разные лазейки, которыми могут воспользоваться нечестные жители или предприниматели. Поэтому, по мнению экономиста, лучше создавать прозрачную систему через налоги. "Такая система ваучеров означает, что на деньги налогоплательщиков будут поддерживать малый бизнес. По сути - это не помощь потребителю. (...)

Второй момент, кто сможет воспользоваться этой помощью? Если все, то не станет ли это возможностью для тех, у кого большие доходы, покупать большое количество товаров и услуг у связанных с ними компаний. Появляются неудобные вопросы, например, как провести черту между теми жителями, которые могут и которые не могут воспользоваться этой системой. (...) Третий момент – бюрократизм.

Создается система, при которой человек, рядом с домом которого есть большой магазин с широким ассортиментом товаров, с небольшими ценами, получает возможность ехать в магазин, где ассортимент меньше и покупать товар там. Появляется посредник, который на деньги налогоплательщиков помогает малому бизнесу. Это похоже на неудобный бюрократический механизм. (...) Мне эта система ваучеров кажется дорогой и неудобной", – сказал экономист. Эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас раскритиковал это предложение, поскольку на деньги налогоплательщиков будут создавать систему поддержки малому бизнесу. По его словам, хорошо бы установить, что за ваучеры можно покупать только товары первой необходимости. Он заметил, что сложнее всего было бы установить, люди с каким достатком могут пользоваться достатком.

"В реальности сложно определить, кто просто получает пособия, а кто действительно нуждается в помощи. Например, тот же пенсионер, который жалуется, что у него мало денег, но у него на счету 10 000 евро, так он хорошо живет или нет? Мы почему-то оцениваем только доходы, а не имущество. Кроме того, есть риск, что в таких условиях могут злоупотреблять положением и предприниматели, регулировать цены. Я отношусь к этому скептически", – сказал Гавенас.