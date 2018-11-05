Геннадий Федынич: Пора перестать делить боль на «свою» и «чужую» 5.11.2018, 11:43

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Действовать нужно вместе.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал praca-by.info протест работников обанкротившегося предприятия в Слуцке.

В Слуцке 50 человек выходили к исполкому: они хотели попасть на прием к председателю Андрею Янчевскому, спросить, как им быть теперь, оставшись без работы: завод закрывают из-за банкротства. Председатель принял только трех человек из всей стихийной делегации, призвал их «относиться спокойно» к закрытию завода, а остальных попросил разойтись.

Банкротом стал слуцкий завод железобетонных изделий. В 2010 году руководство взяло кредит на 800 000 долларов и купило итальянскую линию для производства плит. Однако кризис 2011 года резко уменьшил рынок; продукция не смогла найти покупателей, что в итоге и привело к банкротству.

Геннадий Федынич прокомментировал этот стихийный протест уволенных работников, который, однако, прошел безуспешно:

– Можно почитать историю этого завода. Одно направление его работы было прибыльным. Руководству стоило бы его выделить в отдельную структуру с новым юрлицом и работать с нуля без долгов; такая практика возможна в Беларуси. Что касается приобретения дорогой итальянской линии – ну что ж, это бизнес, это риск, и не всё можно просчитать; однако в этой ситуации заложниками оказались люди. Они не принимали бизнес-решений, однако они пострадали.

Заместитель директора завода ЖБИ, отвечая на вопросы журналистов kurjer.info, сказал, что «люди отвыкли работать»: «К нам приезжали представители Солигорского ДСК. Они предлагали чуть ли не всех людей к себе забрать. Но наши люди отвыкли работать. Ведь здесь они практически не работают, а зарплату получают». Геннадий Федынич не согласился с такими выводами руководства:

– Пускай замдиректора свои слова о том, что люди отвыкли работать, сначала адресует себе. Банкротство – это его ответственность как руководителя и его проблема в первую очередь. Люди пострадали из-за его решений. Деньги в бюджет района поступают от работающих предприятий.

А то, что председатель исполкома Янчевский не принял людей, а попросил разойтись – минус такому руководителю. Он обязан принимать людей по таким вопросам! Отвести в актовый зал и выслушать, если не смог раньше приехать на завод и поговорить с ними, объяснить, что происходит с предприятием, предложить решение, чтобы люди подготовились к увольнению. И неужели налоговая Слуцка не знала, что на этом предприятии дела идут плачевно не первый год? Увольнение можно было устроить по-другому, менее болезненно для людей. А у нас чиновники о людях или не думают, или вспоминают про них в последнюю очередь, когда те приходят к исполкому.

В Беларуси в последние два года подобного рода массовые походы к органам местной власти, разной степени результативности, стали не редкими. Однако лидер независимого профсоюза не торопится называть эти протесты предвестником более серьезных перемен либо выступлений:

– Если в Беларуси не будет элементарной солидарности, если продолжится разделение боли на свою и чужую, то эти микро-выходы, микро-протесты мало к чему приведут. Так и будут одни выходить против вырубки деревьев, другие – против сноса гаражей, третьи – из-за потери работы. Но без понимания того, что нужно действовать вместе, толку от протестов не будет.