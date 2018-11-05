Не ищите тайного умысла в действиях России 2 Юрий Бутусов

5.11.2018, 12:31

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Если что-то пошло не так, никто в этом не признается.

Страна, где тайных агентов в Лондоне раскрывают по чеку такси, взятому на поездку из штаб-квартиры ГРУ в Москве;

Страна, где единственный док для единственного авианосца тонет из-за того, что на нем ради экономии демонтировали резервные дизель-генераторы;

Страна, где 200-тонная ракета с космонавтами на борту падает из-за того, что слесарь кувалдой наглухо загнул консоль, расстыкующую ракетные ступени;

Страна, где при пожаре все разбегаются и каждый спасается как может;Страна, где президент проводит Олимпиаду в Сочи не ради спорта, а чтобы подменить для всех своих спортсменов мочу и напоить их допингом;

Страна, которая тайно хоронит сотни своих убитых солдат в тайных войнах со своими соседями, но заявляет, что воюет с Америкой;

Страна, где власти приказали заблокировать популярный мессенджер и случайно забанили половину интернета;

Страна, где президент оформляет свой счет на 2 миллиарда долларов на друга-виолончелиста в Панаме...

Так вот эта страна-недоразумение, конечно же, не может без ошибки составить списки антиукраинских санкций. Поэтому перепутали имена непричастных к политике людей, поэтому нет логики, поэтому кого-то не включили, потому что кто-то как обычно что-то пошло не так, но никто в этом не признается, а будет с важным видом надувать щеки.

Не ищите тайного умысла, логики и системы там, где правят несменяемые 20 лет криворукие дебилы, которые не могут без ошибки принять ни одного решения.

Дебильность для повелителей России это не умысел - это норма.

Юрий Бутусов, «Главред»