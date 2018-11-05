The Times: Половина русских в Британии - кремлевские осведомители 1 5.11.2018, 12:48

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Российская разведка на Западе по-прежнему крупномасштабна и навязчива.

Times рассказывает о результатах исследования британского аналитического центра Henry Jackson Society, согласно которому от четверти до половины русских экспатов в Британии являются информаторами российских спецслужб, сообщает BBC.

"Русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-эмигрантов являются осведомителями Кремля", - пишет издание со ссылкой на доклад, который будет опубликован официально во вторник.

"Эти подозрения и паранойя подпитывались массовой высылкой российских дипломатов из 26 стран в ответ на отравление двойного агента Сергея Скрипаля", - отмечает газета.

Сэр Ричард Дирлав, бывший глава MИ6, приветствовал доклад, отметив, что он "напоминает о том, что российская разведка на Западе по-прежнему крупномасштабна и навязчива".

Эндрю Фоксэл, автор доклада "Путин все видит и слышит: как российская разведка угрожает Британии" сказал в интервью Times, что такие высокие показатели числа информаторов и шпионов среди русских в Британии ему называли россияне, которых он интервьюировал для своего доклада.

"Существует такая растущая паранойя или вера в то, что за ними следят, что им нужно быть осторожными, думать, что они говорят, кому и где", - сказал Фоксэл.

"Неясно, были ли "осведомителями" все, кто напрямую отчитывались дипломатам или среди них были и просто болтливые русские, повторявшие информацию, которая в конечном итоге возвращалась в посольство", - пишет газета.

Times цитирует мнение своего анонимного собеседника, которого газета называет "диссидентом", который утверждает, что информаторами может быть около половины русских в Британии, объясняя это тем, что "русские опирались на посольство, чтобы наладить контакты и найти возможности для бизнеса".

Среди тех, кто боится, что за ними следят, по имени газета называет лишь сподвижника Алексея Навального Владимира Ашуркова, бежавшего в Британию в 2014 году.

"Г-н Ашурков научился проявлять бдительность на собраниях эмигрантов - слушать, с кем говорить о политике, безопасности и других деликатных вопросах, понимая, что это могут быть осведомители, собирающие информацию и отправляющие ее в Москву", - пишет издание.