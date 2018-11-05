Бывший самолет Лукашенко уйдет с молотка 16 5.11.2018, 12:52

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Фото: byavia.net

Сколько за него хотят?

Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет TУ-154M, который ранее исполнял роль борта № 1 Лукашенко. Торги состоятся через месяц, 5 декабря. Об этом передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Минский городской центр недвижимости.

В сообщении уточняется, что воздушное судно 1995 года выпуска, находится в государственной собственности. Также указывается бортовой номер - EW-85815. Он соответствует бывшему борту № 1, которым какое-то время во второй половине 1990-х пользовался белорусский правитель, а после был передан под нужды правительственных делегаций.

Начальная цена лота - 4 миллиона 300 тысяч рублей, или чуть более 2 миллионов долларов в эквиваленте. В качестве задатка необходимо внести 10% от суммы.

Сам Лукашенко ранее объяснял, что вынужден отказаться от российских самолетов в связи с их моральной устарелостью - мол, из-за уровня шума и выбросов не пускают на Запад. Справедливости ради, туда белорусского правителя не особенно и приглашают, но это стало поводом для перевооружения авиапарка.

В конце 1990-х в американском Сиэтле специально для Лукашенко был произведен Boeing 737 (EW-001PA), а в 2012-м бортом №1 стал Boeing-767 из ангара бывшего президента Туркменистана Ниязова.

В 2013 году Лукашенко подробно рассказывал журналистам про свой авиапарк:

«Что касается самолетов дорогих, то самолеты дешево не стоят. И, чтобы вы знали: у президента самолет - 3-5 лет, и его меняют. А у меня - вице-премьер на нем иногда летает - самолет ТУ-154, который не везде пускают, он до сих пор летает. И то, что мы купили у туркменской стороны самолет, то вы, как человек, белорус должны были сказать: "Нет, ты не должен бэушный самолет покупать, это престиж страны. Ты должен новый купить самолет! "А я - для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет в 2,5 раза дороже, чем тот, что продала нам туркменская сторона. Чтобы сэкономить. Год бережливости».