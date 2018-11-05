Спецдокладчик ООН по Беларуси улетела из Минска «из-за своих обязательств» 5.11.2018, 13:03

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Анаис Марин

Фото: n-europe.eu

Она вступила в должность в начале месяца.

Новый докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин 1 ноября вступила в свою должность. Накануне она успела побывать в Минске, но лишь в качестве исследователя, и почти сразу улетела.

Как пояснили tut.by в офисе ООН в Женеве, Анаис Марин была в Минске несколько дней и успела поприсутствовать на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Но должна была улететь из Минска «из-за обязательств». Никаких встреч в белорусской столице Марин не провела. Когда она снова прилетит в Минск, в офисе ООН не говорят.

«Госпожа Марин была в Минске в качестве академического исследователя и должна была улететь из-за своих прежних обязательств (Марин — профессор Института международных отношений и устойчивого развития в Варшаве. — Прим.). К тому же, визит в страну специального докладчика для проведения миссии должны будут согласовать власти Беларуси», — рассказали в офисе ООН в Женеве.

Напомним, мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в его резолюции в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после президентских выборов 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года.

Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси. Все эти годы должность занимал Миклош Харасти, решение о назначении спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси было принято 28 сентября в Женеве.

Совет ООН по правам человека 5 июля 2018 года принял резолюцию, в которой продлил мандат спецдокладчика по ситуации в Беларуси на год. В МИД Беларуси заявили, что отвергают данный документ.

25 июня на 38-й сессии в Женеве спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти представил доклад по ситуации с правами человека в стране. Суть доклада сводится к тому, что в Беларуси сохраняется «обстановка подавления прав и свобод граждан».

Анаис Марин родилась в 1977 году. Политолог, специализируется на международных отношениях, в том числе интересуется посткоммунистическими преобразованиями в Центральной и Восточной Европе. Свободно владеет французским, английским и русским языками, понимает белорусский язык и умеет читать по-белорусски.