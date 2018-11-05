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Константинопольский патриарх дал совет РПЦ

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  • 5.11.2018, 13:17
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Москва должна признать за Украиной право на церковную независимость.

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал разрыв РПЦ отношений с Константинополем из-за подготовки автокефалии Украинской церкви и дал совет Московскому патриарху, пишет "Новое время".

Позицию РПЦ относительно автокефалии Украинской церкви Варфоломей прокомментировал во время литургии в кафедральном соборе Святого Георгия в Стамбуле. 

"Когда наши северные братья говорят о расколе, мы говорим о любви...Церковь-Мать с этой любовью пытается решить теперь церковную проблему Украины...Москва должна признать, что украинский народ, который несправедливо, в течение некоторого времени находился под их юрисдикцией или, если точнее, под их администрацией, имеет право на церковную независимость, автокефалию от Матери-Церкви", - цитирует Варфоломея Оrthodoxia.info.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.


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