США и Южная Корея начали совместные учения
- 5.11.2018, 13:42
Военные маневры являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.
Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные военно-морские маневры.
Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Yonhap.
Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.
Летом они были прекращены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.
Согласно имеющейся информации, обучение продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также участвуют около 500 военных.
В то же время проведение учений большего масштаба пока и дальше заморожено.