США и Южная Корея начали совместные учения 5.11.2018, 13:42

Архивное фото Getty Images

Военные маневры являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.

Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные военно-морские маневры.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Yonhap.

Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.

Летом они были прекращены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.

Согласно имеющейся информации, обучение продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также участвуют около 500 военных.

В то же время проведение учений большего масштаба пока и дальше заморожено.