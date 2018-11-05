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США и Южная Корея начали совместные учения

  • 5.11.2018, 13:42
Архивное фото Getty Images

Военные маневры являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.

Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные военно-морские маневры.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Yonhap.

Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года.

Летом они были прекращены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.

Согласно имеющейся информации, обучение продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также участвуют около 500 военных.

В то же время проведение учений большего масштаба пока и дальше заморожено.


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