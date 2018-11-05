Forbes: Российский миллиардер Олег Дерипаска отступает перед санкциями США 5.11.2018, 14:09

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

«Русал» переживает не самые лучшие времена.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился уменьшить свою долю в компании, которая сделала из него миллиардера, в рамках попыток убедить Министерство финансов США оставить его в покое. Он готовится предпринять еще ряд шагов для того, чтобы этого добиться, пишет Forbes, (перевод - inosmi.ru).

В пятницу, 2 ноября, совет директоров группы En+ — конгломерата, в который входят производитель алюминия «Русал» и гидроэнергетические компании — согласился на изменения в управленческой структуре и на назначение нового генерального директора в рамках плана по выведению этой группы из-под санкций. «Русал» является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

Этот план был разработан главой совета директоров компании и бывшим министром Соединенного Королевства по вопросам энергетики и изменений климата Грегори Баркером (Gregory Barker).

План Баркера подразумевает уменьшение роли и доли Дерипаски в компании. В пятницу, 2 ноября, совет директоров согласился назначить двоих новых директоров в надежде убедить Вашингтон в том, что Дерипаска не может использовать эту компанию в качестве своего единственного источника дохода.

Владимир Кирюхин стал новым генеральным директором компании, а Вячеслав Соломин — главным операционным директором. Кирюхин заменил собой Владислава Соловьева, который теперь занимает пост президента «Русала». Соловьев ушел в отставку в конце апреля после введения санкций против компаний Олега Дерипаски. Помимо надежд на избавление компании от проблем, связанных с санкциями, назначение Кирюхина является реакцией на новые российские требования по охране окружающей среды, о чем компания сообщила в своем заявлении.

Ранее члены совета директоров En+ приняли решение выйти из-под юрисдикции Кипра. Компания продолжит работу на острове Джерси — крупнейшем из Нормандских островов, расположенных между Великобританией и Францией, — в качестве юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации. Кипр часто называют очагом отмывания российских денег.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Дерипаски 6 апреля, поставив «Русал» в крайне тяжелое положение. Предполагается, что ему и его компаниям должно быть отказано в доступе к американской финансовой системе. Однако крайний срок окончательного вступления этих санкций в действие переносился как минимум дважды — отчасти благодаря Баркеру. 12 октября Вашингтон перенес этот крайний срок еще на два месяца. А 15 октября группа En+ представила Управлению по контролю над иностранными активами план по выходу из-под санкций.

«Хотя еще предстоит проделать массу работы, продление срока наших лицензий должно помочь выиграть дополнительное время для того, чтобы Управление по контролю над иностранными активами изучило предложенные изменения», — заявил Баркер в интервью российской прессе.

Гидроэлектростанции En+ производят в общей сложности 19,7 гигаватт электроэнергии. Мощность алюминиевых заводов составляет 3,9 миллиона тонн в год.

Помимо сегодняшних изменений в руководстве группы Дерипаска согласился уменьшить свою долю в En+ с примерно 70% до менее 45% — в основном посредством перевода части своей доли российскому государственному банку ВТБ. Пока неясно, останется ли Дерипаска владельцем акций, переданных ВТБ. Если останется, тогда эти косметические меры сыграют ему на руку, поскольку США будут вынуждены обходить свои собственные санкции, чтобы не спровоцировать сбои на рынке алюминия, где «Русал» играет важную роль.

План Баркера не был одобрен Вашингтоном, однако он представляет собой серьезную уступку США после апрельской порции американских санкций. Имя Дерипаски постоянно мелькало в прессе в связи с его многолетним сотрудничеством с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом (Paul Mannafort), которое рассматривалось в рамках расследования предполагаемого сговора с Россией. Дерипаска, которому запрещено приезжать в США, до сих пор отрицает наличие каких-либо связей с представителями предвыборного штаба Трампа с целью помочь им нанести поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Олег Дерипаска наблюдал за тем, как его собственный капитал уменьшился наполовину из-за санкций. В марте 2018 года, по оценкам издания Forbes, его капитал составлял примерно 6,7 миллиарда долларов. Теперь он уменьшился до 3,3 миллиарда долларов.

И несложно понять почему.

Принадлежащих Дерипаске акций En+ нет на Лондонской бирже, и они упали на 60% с момента их первичного размещения в прошлом году. В Гонконге акции «Русала» упали с начала года на 61%.