закрыть
5 ноября 2018, понедельник, 15:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Доллар подорожал на первых торгах недели

  • 5.11.2018, 14:23

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 5 ноября доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0066 и составляет Br2,1237 (2 ноября - Br2,1171 за $1).

Евро подешевел на Br0,0024 до Br2,4183 (2 ноября - Br2,4207 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0141 до Br3,2131 за 100 российских рублей (2 ноября - Br3,2272 за 100 российских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип