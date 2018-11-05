Последствия новых санкций США против Кремля могут затронуть каждого второго россиянина 2 5.11.2018, 14:33

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Ограничения могут затронуть практически все сферы экономики.

Соединенные Штаты Америки уже к концу ноября могут ввести второй пакет санкций против России, который ударит по 40% работающих россиян. Ожидается, что новые ограничения нанесут убытки на миллиарды рублей и затронут практически все сферы экономики.

В чем причина такого шага и что будет с Россией — разбирался OBOZREVATEL.

Что случилось

Уже во вторник, 6 ноября, Государственный департамент США предоставит Конгрессу отчет о том, выполнила ли Россия условия Договора о химическом и бактериологическом оружии. Если после отчета комиссии из Госдепа Конгресс не увидит стремление России выполнять договор, то ведомство введет второй этап санкций.

Почему именно Россия

Как указано на сайте Конгресса, после отравления в Солсбери РФ должна была уведомить соответствующие органы о прекращении использования опасных веществ. Речь идет о покушении на семью разведчика Сергея Скрипаля, в отношении которой был использован химический препарат “Новичок”.

На данный момент все улики говорят о том, что в отравлении участвовали сотрудники российского ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров). Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал — многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Какие введут санкции

Санкции будут введены против всех государственных предприятий России. Они охватят 70% экономики и затронут примерно 40% всех работающих россиян. Как пишет Washington Post, речь идет о сферах машиностроения, нефтепродуктов и разного рода техники. Это существенно ограничит экспорт технологий из России. В частности запрет коснется электроники и двигателей для оборонной промышленности.

Не исключены и существенные ограничения дипломатических отношений между двумя странами, а также частичной приостановки авиасообщения между США и РФ. Кроме того, санкции могут затронут авиаоборудование, а также поставки отдельных деталей для Международной космической станции.

Каковы убытки для РФ

По предварительным оценкам, из-за санкций Россия потеряет сотни миллионов долларов.

Почему именно сейчас

27 августа вступила в силу первая часть так называемых адских санкций США в отношении России из-за отравления Скрипалей. Напомним, что речь идет о запрете на спонсирование сделок по продаже оружия России, прекращении выдачи кредитов, а также предоставления финансовой помощи. Под ограничения попали оборонные и строительные проекты.

При этом конгресмены дали России 90 дней на пояснение ситуации вокруг использования биологического и химического оружия. Срок истекает как раз в первой половине ноября.

Мнение экономистов

Вводимые США санкции в отношении России имеют долгосрочную перспективу. По мнению экономиста Эрика Наймана, Штаты не будут рушить экономику РФ, но сильно ее ослабят.

“После выборов в Конгресс, скорее всего, большинство получат демократы, а они занимают более жесткую позицию в отношении России, чем республиканцы. Хотя традиционно это было наоборот. Так что вероятность принятия жесткого пакета санкций очень велика. Поэтому негативный эффект будет значимым, но не катастрофическим. Нефтяного эмбарго не будет, от системы Swift тоже не отключат”, — рассказал OBOZREVATEL Найман.

Его коллега экономист Александр Вальчишен считает, что база экономики РФ поменялась в конце 2013 — начале 2014 годов. А под давлением регулярных санкций, банковские структуры и компании научились переходить на рубль и внутренний рынок. Поэтому моментального обвала России не будет, но отдельные банки могут столкнуться с проблемами.

“Они перешли на новый режим работы, где страна живет в гибком курсе национальной валюты и сознательно различными инструменты экономические агенты внутри страны переходят на использование собственной финансовой системы. Хоть в экономике и остались значительные долги в иностранной валюте, она переходит на свою систему”, — пояснил экспертам Вальчишен.

Фактически после принятия санкций США продолжат свою стратегию экономического разрушения России. При этом удар будет постепенным, долгосрочным, а не моментальным.