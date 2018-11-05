Геннадий Федынич: Мы готовы участвовать в акциях протеста 5.11.2018, 14:40

Геннадий Федынич

РЭП поддержал Белорусский независимый профсоюз.

Президиум профсоюза РЭП отправил письмо в Солигорский исполнительный комитет с требованием зарегистрировать первичную профсоюзную организацию Белорусского независимого профсоюза и не препятствовать законному праву граждан на объединение в профсоюзы.

Текст письма опубликовал сайт praca-by.info:

- К вам обращается Президиум Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Наше обращение вызвано непрофессиональными и недальновидными действиями подчиненных вам исполнительно-распорядительных органов, которые неаргументированно и незаконно отказали работникам У СП «Трест «Реммонтажстрой» в регистрации первичной организации Белорусского независимого профсоюза (БНП).

Вы поставлены на ответственную руководящую должность в первую очередь для создания в Солигорске атмосферы уважения и доверия к власти со стороны граждан-налогоплательщиков. Более 400 работников У СП «Трест «Реммонтажстрой» именно таковыми и являются. Очевидно, что своими непродуманными действиями органы регистрации не позволяют наладить социальное партнерство на предприятии «Трест «Реммонтажстрой», создают конфликтную ситуацию в трудовом коллективе.

Необоснованный отказ в регистрации первичной профсоюзной организации БНП даёт достаточно оснований, чтобы этот прецедент стал объектом внимания не только республиканского и международного профсоюзного движения, но и Международной организации труда, членом которой является Беларусь, со всеми возможными последствиями.

В связи с изложенным, мы призываем вас в кратчайшие сроки зарегистрировать в установленном порядке первичную профсоюзную организацию БНП и не препятствовать законному праву граждан на объединение в профсоюзы, которое прямо предусмотрено ч. 3 ст. 41 Конституции Беларуси.

Мы выражаем солидарную поддержку работникам У СП «Трест «Реммонтажстрой», членам профсоюза БНП в защите своих законных прав и интересов. Мы готовы по призыву БНП принять участие в акциях протеста против необоснованных и незаконных действий сотрудников Солигорского исполкома.

В знак солидарности с членами профсоюза БНП и для объединения усилий по недопущению нарушений прав членов профсоюза в регионе мы заявляем о готовности создать Солигорскую районную профсоюзную организацию профсоюза РЭП с подачей соответствующих необходимых для регистрации документов.

По поручению Президиума

Председатель Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич