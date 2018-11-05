Госдолг Беларуси продолжает увеличиваться 5.11.2018, 15:22

За месяц задолженность выросла на 1,36%.

Госдолг Беларуси за январь–сентябрь 2018 г. опять вырос и составил 44,6 млрд BYN, сообщил Минфин. Причем в месячном измерении это увеличение (на 0,6 млрд BYN, или на 1,36%) оказалось совсем незначительным после рекордного за весь 2018 год роста в августе, когда этот показатель вырос сразу на 1,9 млрд BYN, или на 4,5%, пишет «Экономическая газета».

Однако некоторым средствам массовой информации столь скромное увеличение показалось не заслуживающим внимания – гораздо интересней заострить внимание на том, что по сравнению с началом текущего года госдолг вырос сразу на 2,4 млрд BYN, или на 5,7%.

Справедливости ради, отметим, и они не обошли информацию Минфина о снижении внешнего госдолга, который за сентябрь уменьшился приблизительно на 0,1 млрд USD, а с 1 января 2018 г. – на 183,0 млн USD (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе–сентябре 2018 г. были привлечены внешние госзаймы на сумму 1718,4 млн USD (за январь–август – 1632,5 млн USD, за январь–июль т.г. – 1506,9 млн USD, т.е. приблизительно по 100 млн USD в месяц дополнительно), в т.ч. 668,7 млн USD – у Правительства и банков России, 600,0 млн USD – в виде еврооблигаций, 325,9 млн USD – у банков КНР, 119,8 млн USD – у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и 4,0 млн USD – у Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка (ЕБРР и СИБ). Сравнив с данными за предыдущий месяц, легко увидеть, что в сентябре были дополнительно привлечены внешние госзаймы на сумму 85,9 млн USD, основная часть которых (54,8 млн USD) опять падает на Россию.

В то же время с начала 2018 года по сентябрь включительно было произведено погашение внешнего госдолга на сумму 1763,4 млн USD, в т.ч. 800,0 млн USD – по еврооблигациям, 341,4 млн USD – банкам КНР, 306,8 млн USD – Правительству России, 264,8 млн. USD – Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), 48,7 млн USD – МБРР, 1,0 млн USD – ЕБРР и СИБ и 0,7 млн USD – Товарно-кредитной корпорации США. Таким образом, за сентябрь было погашено долгов на 126,4 млн USD. Основное погашение задолженности в сентябре, как и в августе, пришлось на ЕФСР (88,2 млн USD), от которого теперь мы ждем уже последнего (седьмого) транша кредита на 200 млн USD (шестой поступил в октябре и еще не успел попасть в данные Минфина).

Внутренний госдолг за январь–сентябрь 2018 г. также вырос – приблизительно на 0,1 млрд BYN – и составил 9,6 млрд BYN, увеличившись с начала года на 456,2 млн BYN (с учетом курсовых разниц), или на 5,0%. За январь–сентябрь 2018 г. было размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 281,8 млн USD (из них на 10,9 млн USD – в сентябре), а погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 260,7 млн USD (19,2 млн. – в сентябре) и 23,1 млн BYN.