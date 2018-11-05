Лояльный и напуганный Лукашенко 11 5.11.2018, 15:28

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Что означает заявление диктатора об ответе на американскую базу в Польше.

Лукашенко пообещал ответить на размещение новой американской базы в Польше, общаясь с белорусами в Витебской области, передает БелТА. Об этом - в сюжете Радио Новое время.

Лукашенко предупредил о совместных действиях с Россией

Лукашенко подчеркнул, что создание новой американской базы на территории Польши заставит Беларусь и Россию дать адекватный ответ. Он отметил, что говорил об этом министру иностранных дел Польши, когда тот был с визитом в Минске.

Он рассказал, что в противном случае Беларусь и Россия будут вынуждены "что-то размещать, чтобы вам противодействовать".

Лукашенко подчеркнул, что, выступая на этой неделе перед участниками встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал Запад "ценить Беларусь".

По его словам, Беларусь за свой счет перехватывает наркотрафик, ядерные элементы, незаконных мигрантов и бандитов, которые пытаются передвигаться на Запад через белорусскую границу.

"С соседями нужно жить хорошо. Не нужно создавать новые базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Мы будем вынуждены там что-то размещать, чтобы им противодействовать", - сказал Лукашенко.

Военная база в аренду

Уже давно появилась информация о том, что Россия планирует построить базу на территорию Беларуси. Лукашенко это невыгодно, однако он не может этому противостоять, отметил политический аналитик Евгений Жеребецкий.

Он отметил, что Лукашенко, несмотря на неизбежность строительства российской базы, делает такие заявления, чтобы затем представить это как ответ на действия США.

"Ходят слухи, что россияне хотят получить в аренду аэродромы и другие места, где они могли бы устроить военные базы в Беларуси. Лукашенко этого очень боится, потому что превратится в российскую марионетку. Сейчас он немного еще торгуется, но все равно делает то, что скажут. Если это будут российские войска, то для нас это плохо", - отметил Жеребецкий.

Лукашенко будет идти в фарватере не с Западом, а с Россией

Угрожая Польше, Лукашенко демонстрирует свою лояльность к политике российского президента Владимира Путина, сказал политолог Виктор Каспрук. По его словам, заявления Лукашенко наоборот могут ускорить действия Польши и США.

"Лукашенко как опытный политик понимает, что ни Польша, ни Америка на эти заявления обращать внимания не будут. Это больше направлено на стратегического партнера - Лукашенко. Не для Беларуси, а именно Лукашенко для того, чтобы показать, что Беларусь будет идти в фарватере не с Западом, а с Россией. Еще раз доказать Путину свою лояльность во всех договоренностях", - отметил Каспрук.

На прошлой неделе во время заседания Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности в Минске министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что будущее увеличение американского присутствия в Польше - это реакция на агрессивные действия России, которая не угрожает другим соседям.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение Варшавы о выделении $1,5 - 2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Анджей Дуда заметил, что ее можно было бы назвать Форт Трамп.