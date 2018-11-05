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Александр Глеб вызван в сборную Беларуси впервые за два года

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  • 5.11.2018, 15:46

Последний матч в составе национальной команды полузащитник провел в октябре 2016 года.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко огласил состав на матчи Лиги Наций против Сан-Марино и Люксембурга, пишет «Трибуна».

В состав включен полузащитник БАТЭ Александр Глеб. Отметим, что это первый вызов Глеба в сборную за два года.

Последний матч в составе национальной команды полузащитник провел в октябре 2016 года. Тогда белорусы проиграли Болгарии в квалификации ЧМ-2018 (0:1). Александр Глеб был удален в конце матча.


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