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Слонимчанка - ЖКХ: Нам установили счетчик на воду, чтобы брать большую плату?

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  • 5.11.2018, 16:03
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Как работает арифметика от белорусских коммунальщиков.

В редакцию Газеты Слонімскай обратилась местная жительница Татьяна Ивановна и рассказала о том, что Слонимское ЖКХ якобы неверно начисляет ей плату за горячее водоснабжение (подогрев воды). — В жировке, которую мы получаем каждый месяц, указывается размер платы за жилищно-коммунальные услуги. За август я использовала горячей воды два куба, за которую я должна была заплатить 2 руб. 34 коп. Один куб горячей воды стоит 1 руб. 17 коп. Но с меня удержали 4 руб. 4 коп. Получается, что я переплатила 1 руб. 70 коп. И такая ситуация продолжается с февраля 2018 года каждый месяц. За это время, по моим подсчетам, ЖКХ удержало с меня лишних 10 руб. 20 коп. Получается, что я уплатила дополнительно за 10 кубов горячей воды, которую я не использовала.

Я звонила в расчетно-справочный центр ЖКХ и спросила, на каком сновании с меня удерживают лишние деньги за подогрев воды. Специалист пояснила, что у нас в доме установлен групповой счетчик. Но извините, нас заставили установить счетчики учета горячей и холодной воды, а сейчас в оплату еще вносят показания группового счетчика. Ведь в каждой квартире нашего дома стоит счетчик на холодную и горячую воду. Так почему я должна еще дополнительно платить за весь дом? — спрашивает женщина. Чтобы разобраться в ситуации, я позвонила в расчетно-справочный центр Слонимского ЖКХ и на примере данных своей жировки попросила специалиста пояснить, почему за подогрев воды я плачу больше установленного норматива. И вот как она прокомментировала ситуацию.

— Тарифы на тепловую энергию в домах разные, так как есть дома, где установлен групповой прибор учета, то есть дома с ГПУ, без ГПУ, с бойлерами и без бойлеров. В вашем доме тариф составляет 1 руб. 35 коп., так как в доме установлен групповой счетчик, начисление идет не по нормативу, а по счетчику. В вашем доме в сентябре был расход воды 17,4, который разбрасывается на все кубы по вашему дому и умножается на кубы, которые израсходовали вы в своей квартире. В вашем доме установлен счетчик, который считает тепло на отопление, и есть счетчик, который считает тепло на подогрев, но для этого надо знать, сколько всего кубов горячей воды по дому использовано, чтобы рассчитать, сколько Гкал конкретно ушло на вашу квартиру. В данном случае на вашу квартиру использовано тепла на подогрев воды 0,72 Гкал.

— Мне не понятно, почему я должна платить за весь дом, если у меня в квартире установлен счетчик на холодную и горячую воду?

— В вашем доме в подвале стоит общий прибор учета, который показывает, сколько в доме использовано горячей воды. То есть групповой прибор считает все ваши квартиры. Этот счетчик служит для того, чтобы посчитать, сколько кому начислить за подогрев воды.

— Так получается, что по счетчику жильцам приходится платить больше, чем по нормативу. Зачем тогда нам его установили, чтобы брать большую плату?

— Вопрос не по адресу. Я думаю, что в скором времени на всех домах будут стоять соответствующие счетчики общего пользования. Это просто дело времени.


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