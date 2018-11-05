Почему белорусские чиновники не могут сначала подумать, а потом решить 1 5.11.2018, 16:21

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В Беларуси большие проблемы с кадрами.

В системе школьного образования очередное новшество. Для учеников 10-х классов в школах, где все предметы изучаются на базовом уровне, введено обязательное трудовое обучение — шесть часов в неделю, пишет Светлана Балашова для сайта «Свободные новости».

Чиновники в Министерстве образования утверждают, что речь идет об освоении некоторых профессий: девочки не будут шить юбки и печь ватрушки, а мальчики — сколачивать табуретки и собирать из подручных средств, к примеру, карманный фонарик. Перечень профессий, по которым будет осуществляться обучение подростков, определится с учетом запросов учащихся и возможностей школы. Как и в других ежегодных реформаторских идеях образования и воспитания наших детей, вопросов здесь больше, чем ответов.

Евросоюз профессии не научит?

В 2016 году Евросоюз обещал Беларуси приблизить рынок труда к сфере образования за собственные деньги: планировалось выделить 11,5 миллиона евро на поддержку занятости молодежи и развитие профессионального образования. Координатор Европейского фонда образования в Грузии и Беларуси Тимо Куусела так объяснил необходимость материальной помощи:

— Белорусские работодатели выражают неудовлетворенность уровнем подготовки кадров, тем, что вынуждены доучивать выпускников учебных заведений. Система образования не успевает за процессами, которые происходят на рабочих местах, так как традиционно работает по стандартам, планам. Мы считаем необходимым улучшить взаимодействие системы образования и рынка труда.

Это будет реализовываться в рамках проекта, который, отмечу, появился по инициативе белорусского правительства с целью создать условия в Беларуси, при которых система подготовки специалистов будет соответствовать потребностям рынка труда. В рамках проекта планируется ознакомить белорусских коллег с современными методиками для анализа рынка труда, который становится все более предсказуемым в мире, где происходят процессы глобализации. Также будут созданы два ресурсных центра профессионального мастерства, где будут проходить курсы повышения квалификации.

Необходимо отметить, что соглашение о реализации этого проекта совместно с Евросоюзом вступило в силу в декабре 2015 года, но, похоже, до общей победы на фронте национального профессионально-технического образования еще очень далеко. В августе прошлого года, выступая на республиканском педсовете, о недостатках в системе профтехобразования говорил Лукашенко:

— Надо посмотреть, вернуться к тому, как это у нас было. У нас в школе мы работали на приусадебных участках. Мы обязаны были летом три недели или месяц проходить трудовое обучение, практику. Не везде это есть. Вот и доработались, что дети на селе не то что корову от быка — козу от коровы отличить не могут. Это же катастрофа!

В ответ на критику известный реформатор в области медицины и образования, теперь уже бывший вице-премьер Василий Жарко поставил перед Минобразования задачу «повышать качество трудового обучения и воспитания в школе».

Почему чиновники не могут сначала подумать, а потом решить?

Популярные родительские интернет-форумы быстро отреагировали на новое расписание уроков для десятиклассников базовых классов. Вот, на мой взгляд, наиболее интересные комментарии:

«В нашей школе предложили большой выбор специальностей на трудовом обучении. В перечне — делопроизводитель, исполнитель художественно-оформительских работ, мастер по маникюру, медицинский регистратор, дизайнер ландшафта, оператор ПЭВМ, официант, парикмахер, визажист. Повар, слесарь по ремонту автомобилей, рабочий зеленого строительства. Список большой, но в группах количество мест ограничено, да и по состоянию здоровья ограничения тоже есть. Опять получается, что надо идти не туда, куда хочешь, а туда, куда берут…».

«Неужели чиновники от образования действительно верят в то, что в нынешней средней школе можно научить хотя бы азам профессии и сориентировать выпускников на продолжение образования в профессиональных лицеях, в которых из года в год недобор учащихся?»

«Не надо сравнивать нынешнее «трудовое мучение» (по словам дочери) с советской системой УПК! В мое время в УПК учили востребованным специальностям, а теперь почти все профессии из перечня относятся к сфере услуг и практически не требуют никаких особенных навыков. Интересно, кто автор этого «списка профессий?»

«Наверное, продумали так, как Жарко сказал, и никто в Министерстве образования не возразил ему! В школах (в большинстве!) нет возможности заниматься профобучением, поэтому оно будет проходить где придется. Нет на базах современного производственного оборудования, современных преподавателей, которые могут научить востребованным на рынке труда профессиям».

«…Почему в Министерстве образования никогда не могут подумать о детях и принять решение не в пользу вышестоящего начальства, а в пользу учеников? Если решили ввести массовое обучение профессиям в школе, то оно должно ориентироваться на сегодняшний и завтрашний рынок труда. И очень важно, чтобы школьник имел выбор — не формальный, а настоящий».

Почему рынок труда и сфера образования — на разных полюсах?

Согласитесь, любое профессиональное обучение, в каком бы статусе оно ни проводилось, — это лишь некая временная отсрочка перед выходом на рынок труда, который сегодня переживает сложнейшие трансформации, где престиж и востребованность уже не определяются дипломом, даже двумя. Будущее требует новых компетенций. Дополнительного образования и практики. Помните, Алиса из Страны чудес предупреждала нас, что нужно бежать со всех ног просто для того, чтобы оставаться на месте. Сегодня можно добавить, «чтобы удержаться на своем рабочем месте».

— Сегодня в условиях глобальной конкуренции старшие специалисты, механики и технические сотрудники нужны рынку не меньше менеджеров, — уверен эксперт в области международных трудовых отношений кандидат юридических наук Петр Метлицкий. — Благодаря развитию инновационных технологий и цифровой экономики мир стал меньше, а страны друг к другу — ближе. Особенно это касается таких образований, как Евросоюз или ЕАЭС. И если Беларусь сегодня выходит на внешние рынки, то делает это в рамках соглашений. Но нам также нужно открыть свои рынки, окунувшись в мир большой конкуренции. Для экономики это значит идти в ногу с инновациями, иначе придется перспективные рынки покинуть. Нужны люди, которые могли бы модернизировать страну, сделать ее конкурентной в глобальном масштабе.

— Петр Васильевич, но наша система образования участвует в формировании рынка труда…

— Не надо заблуждаться на этот счет, как наши чиновники от образования! Прошли те времена, когда образование формировало рынок. Предприниматели и предприятия — это больше не доноры. Они нанимают тех, кто им нужен: сотрудников с определенной квалификацией и в нужном количестве, иначе это необоснованно увеличит их затраты. Конечно, в Беларуси есть социальный аспект, чтобы каждый в принципе был трудоустроен. Но! Если есть 10 человек и все трудоустроены, но производительность труда составляет 10% — это перерасход рабочей силы… Государству дорого обходится переобучение и социальная поддержка. Именно поэтому один из важнейших факторов производства — человеческий капитал — должен постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять актуальность на рынке труда.

То, что рынок труда и сфера образования в Беларуси никак не могут найти общий язык, уже давно не новость. Еще два года назад напряжение на рынке труда и непростая экономическая ситуация в целом заставили чиновников задуматься, насколько эффективно расходуются средства на обучение молодежи. И почему в Беларуси, как и несколько десятков лет назад, в системе профессионального образования учат одному, а работодатель требует другого? На конференции педагогических работников белорусской столицы председатель Мингорисполкома Андрей Шорец согласился, что сегодня надо «учить не того, кого умеем, а того, кто нужен». Он подчеркнул, что сегодня многие выпускники школ в Минске выбирают учреждение образования по принципу «где меньше проходной балл, где легче учиться». Чтобы изменить ситуацию, Шорец посчитал необходимым создать систему профориентации, начиная с детских садов. Трудно сказать, какие успехи принесет нашей социально ориентированной экономике детсадовская профориентация, если она все-таки появится, но с оценкой системы подготовки профессиональных кадров, которую дал высокий руководитель два года назад, можно согласиться и сегодня.