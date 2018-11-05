Видеофакт: Недовольные подорожанием проезда жители Тернополя штурмовали горсовет 1 5.11.2018, 16:24

Власти украинского города были вынуждены прислушаться к протестующим.

Жители Тернополя в ходе акции против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте 5 ноября пытались попасть в помещение горсовета, но полиция и охрана не позволили им этого сделать, произошла драка, пишет местное издание "20 хвилин". В сообщении говорится, что "кто-то бросил яйцом в охрану". Протестующие рассказали, что люди, блокировавшие вход в горсовет, применили спецсредства, одному из митингующих стало плохо. Видео конфликта издание разместило в Facebook, пишет "Гордон".

С 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в троллейбусах выросла с 4 до 8 грн, а в маршрутных автобусах – с 5 до 9 грн.

4 ноября жители города провели "транспортное вече" на Театральной площади. В акции против подорожания проезда приняли участие около тысячи человек. Затем люди отправились на пешеходные переходы, заблокировав движение по улицам Замковой, Пирогова, а также центральной улице Руськой.

Сегодня утром, по данным "20 хвилин", около 500 человек собрались под зданием горсовета. Люди кричали "Позор!", "[Мэра Тернополя Сергея] Надала в отставку", "Отменить решение исполкома", а также обещали на неделю перекрыть улицы, если их требования не выполнят.

Исполнительный комитет Тернопольского городского совета 5 ноября отменил свое решение о повышении тарифов, прежние тарифы вернутся с 6 ноября.