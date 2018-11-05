Кран приземлился на палубу: появились новые фото аварии «Кузнецова» 5.11.2018, 16:40

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Фото: Павел Львов/РИА Новости

Дыра находится в технической зоне авианосца.

Четкие снимки крана, повредившего тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», были опубликованы в Сети. Кран пробил дыру в палубе размером четыре на пять метров. Авария произошла в ночь на 30 октября 2018 года из-за затопления плавучего дока ПД-50, пишет tut.by.

Крейсер был срочно выведен из тонущего дока и пришвартован у причала филиала «35 СРЗ» АО «Центр судоремонта «Звездочка» в Мурманске, где сейчас и находится.

Начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев рассказал, что дыра находится в технической зоне корабля, где шел плановый ремонт палубы.

По предварительной версии, затопление было вызвано нарушением правил эксплуатации судоподъемных сооружений. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».