Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок
- 5.11.2018, 17:01
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Инфекция попала в страну из-за рубежа.
Министерство здравоохранения Польши работает над проектом, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств.
Об этом сообщил польский министр Лукаш Шумовский, передает censor.net со ссылкой на Польское радио.
"Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии", - заверил Шумовский.
Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польше "есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет".
Он выразил надежду, что Польше удастся сохранить статус страны, "свободной от кори".
Пинкас подчеркнул, что надо требовать прививку от иностранцев, находящихся в Польше длительный период.
"Мы должны спросить: "Привит ли ты и не должен ли ты это сделать"", - сказал он.
По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация "требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты".
Он подчеркнул, что это касается, прежде всего,тех лиц, которые работают с детьми.
"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично", - сказал главный санитарный инспектор.