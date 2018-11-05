Из-за кори Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок 5.11.2018, 17:01

1,935

Инфекция попала в страну из-за рубежа.

Министерство здравоохранения Польши работает над проектом, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым гражданам третьих государств.

Об этом сообщил польский министр Лукаш Шумовский, передает censor.net со ссылкой на Польское радио.

"Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии", - заверил Шумовский.

Также главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польше "есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет".

Он выразил надежду, что Польше удастся сохранить статус страны, "свободной от кори".

Пинкас подчеркнул, что надо требовать прививку от иностранцев, находящихся в Польше длительный период.

"Мы должны спросить: "Привит ли ты и не должен ли ты это сделать"", - сказал он.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация "требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты".

Он подчеркнул, что это касается, прежде всего,тех лиц, которые работают с детьми.

"Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрации работаем над проработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично", - сказал главный санитарный инспектор.