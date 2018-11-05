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В Литве начались военные учения «Железный волк»

  • 5.11.2018, 17:35

Целью маневров является отработка быстрой передислокации военных частей.

В начавшихся в воскресенье, 4 ноября, на территории Литвы ежегодных учениях «Железный волк» будет задействовано около 3,5 тыс. военнослужащих из четырнадцати стран, в том числе из Германии, Великобритании, Эстонии, Италии, США, Канады, Словении и Украины, пишет «Польское радио».

Согласно сообщению литовского Министерства обороны, целью маневров является отработка быстрой передислокации военных частей и техники в любую точку на карте страны и выполнение в этих местах оборонных действий, а также совершенствование взаимодействия командно-штабных структур в рамках НАТО.


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