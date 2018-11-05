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Одного из россиян, сломавших челюсть минскому маршрутчику, отпустили

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  • 5.11.2018, 17:34
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Мужчина остается в статусе подозреваемого.

Россиянина, которого подозревают в избиении минского маршрутчика, отпустили из-под стражи. Он находится по месту жительства, об этом корреспонденту агентства "Минск-Новости" рассказала официальная представительница Следственного комитета Юлия Гончарова.

Мужчина остается в статусе подозреваемого. Его отпустили под подписку о явке к следователю.

А вот второй россиянин, которого подозревают, что именно он сломал водителю челюсть, все еще остается под стражей. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. За это мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.


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