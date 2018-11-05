Возвращение блудного «Русала» 5.11.2018, 17:31

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Но, как же так, Олег?

Сегодня утром, в солнечный день, россиян ударила током высоковольтная новость – Олег Дерипаска, патриот нашей страны, возвращает свой «Русал» на родину – «в российскую юрисдикцию». Вот что санкционный животворящий крест делает – раскрыл двери отечества, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Но, как же так, Олег?

Почему ты до сих пор сидел со своим «Русалом» в офшоре на британском острове Джерси? Отчего не в российской юрисдикции? Тебе же и таким, как ты, олигархам, твой президент Путин еще в 2012-м и 2013-м слал из Кремля Послания? Что же ты у бриттов до сих пор задержался, не вышел от них вон. Это непатриотично, нерукопожатно и аполитично.

Но, раз решил вернуться – добро пожаловать «блудный сынок», иди к нам!

Тебе Путин в России создал офшоры – на острове Русский в Приморье, где Кожемяка рвет подметки, чтобы стать губером. Или шагай на остров Октябрьский в Калининграде к «едросу» Алиханову, сброшенному в бывшую Восточную Пруссию из Кремля с парашютом на место путинского охранника Зиничева.

Олег, ты можешь и дальше не платить положенные в России налоги – сидеть в офшорах, только теперь путинских, чтобы он имел всю инфу о перетоке твоих денег.

Что такое, Олег? Почему у тебя погрустнело лицо? На него легла печать сомнения.

И точно, в сообщении «Русала» извилисто говорится, что перевод компании в Россию «зависит от многих факторов».

Так что, возвращение блудного «Русала» в Россию снова под вопросом. Амбары для добра в отеческом доме уже открыты, но пока в них ничего не заносят, там пусто – только мыши радостно гоняют по полированному полу.