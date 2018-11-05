Экс-глава школьной ячейки БРСМ рассказала правду про организацию 10 5.11.2018, 17:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Могилевчанка два года руководила школьной организацией БРСМ и в знак протеста покинула должность.

Жительница Могилева Анна (фамилию она попросила не называть) два года руководила школьной организацией БРСМ. После того, как узнала, что учеников заставляют вступать в эту государственную организацию, в знак протеста покинула должность и вышла из БРСМ, передает «Радыё Свабода».

С тех пор прошло почти десять лет. Анна окончила университет и стала педагогом. Отработала на селе два года распределения. Видеоролик про принуждение учеников 31-й минской гимназии вступать в БРСМ напомнило ей ее историю. Анна согласилась поделиться ней с журналистами.

Вступила в БРСМ, не зная, что это за организация

Анна училась в обычной могилевской школе. Была активной в общественной жизни. Участвовала в предметных олимпиадах, различных конкурсах. Вступила в БРСМ не по собственной инициативе в 14 лет. Однажды к ней подошла сотрудница администрации школы и предложила вступить в организацию.

«Это хорошо, что ты получаешь дипломы, - вспоминает слова педагога Анна, - но, если бы вступила в БРСМ, то это было бы еще лучше для школы».

По словам Анны, у ее тогда не было понимания, что такое БРСМ, но, поразмыслив, посчитала, что членство в нем не будет обременять ее жизнь, и согласилась.

Председательство в БРСМ: бюрократия и мероприятия для приличия

Через год Анну попросили стать председателем школьной организации. Тогда у нее произошло более основательное знакомство с БРСМ. Она почитала устав, в котором, отмечает, красиво было описано то, чем должна заниматься организация. В нем, много говорилось о патриотическом и нравственном воспитании молодежи, что девушке импонировало.

«Когда же я возглавила организацию, то вся ее деятельность для меня отошла на второй план», - призналась Анна.

«На первом были бюрократические вопросы. Нужно было сдавать отчеты про все проведенные мероприятия. Особенно трудно было с этим справиться, когда события были одно за другим, - объясняет Анна. - Мне постоянно присылали бумаги, в которых приводилось, что нужно провести в определенное время.

С мероприятий следовало присылать фотографии высшему руководству. Если фото не было, то считали, что и мероприятие не проводилось. Иногда навязывались темы, которые абсолютно не интересовали школьников, и тогда приходилось проводить их формально для приличия. Удовольствия от такой работы не было».

Если ученики не вступят, угрожали уволить классного руководителя

Анна руководила школьной организацией БРСМ почти два года. В конце десятого класса девушка заявила, что покидает пост в знак протеста против принуждения школьников вступать в БРСМ: когда она заболела и две недели отсутствовала в школе, на учеников начали давить. За это время количество членов БРСМ в школе выросло с 80 почти до 200.

Когда Анна вернулась в школу, то ученики ей рассказали, с чем им пришлось столкнуться. В давлении обвинили ее. Ситуация девушку шокировала.

«Тогда мне стало противно и стыдно, - говорит Анна. - Я не смогла пойти на сделку со своей совестью и написала заявление, что оставляю пост и выхожу из БРСМ».

Она говорит, что учеников запугивали увольнением из школы классных руководителей, если они не вступят в БРСМ. Об угрозе увольнения говорили ученикам и сами педагоги.

«Разумеется, ученики, которые учителей уважали, для которых они были авторитетами, вступали, - объясняет Анна. - Для них было несложно принести фотографию и платить копейки членских взносов. С этим было проще смириться, чем с увольнением педагога, которого уважаешь».

«Угрожали, что у меня в жизни все будет плохо»

Анна призналась, что после заявления о выходе из БРСМ на нее «ругались». С нею встречался председатель районной организации БРСМ и настоятельно советовал одуматься.

«Мне говорили, что я никуда в этой стране не поступлю после школы и устроиться на работу нигде не смогу. И вообще, все в моей жизни будет очень плохо, - вспоминает те беседы Анна. - Но ничего такого со мной не было. Меня защищали мои учителя. Родителям я не говорила, как на меня наседали. Их пригласили были в школу и склоняли, чтобы они повлияли на меня. Родители же на это ответили, что это мое решение».

«На БРСМовских совещаниях ощущение, что ты раб»

За работу в БРСМ, говорит Анна, материального поощрения не было. Ученики уплачивают членские взносы, а если что-то брались проводить, то актив организации приобретал необходимое за свои деньги, которые никто не компенсировал.

Очень трудно было выдержать многочасовые совещания руководителей школьных ячеек БРСМ из района и города. Проводили их раз в год секретари районных и областных организаций БРСМ.

На них приходилось 15-летним школьникам слушать «сухую и неинтересную статистику о количестве проведенного, собранного, посаженного, что утомляло». На них, вспоминает Анна, было ощущение, что «ты раб».

«Очень тяжело, когда тебя перед сверстниками критиковали, - говорит она. - Ты делаешь, стараешься, а руководству проценты не нравятся».

На таких совещаниях, по словам Анны, особенно подчеркивалась необходимость «увеличения процента охвата учащихся». Если в конкретной школе 87 процентов школьников в БРСМ, объясняла она, а соседняя вышла на все сто, то поносили руководителя организации той школы, где процент меньше.

«Мне было непонятно, как можно в процентах измерить молодежную активность, - говорит собеседник. - Не вся же молодежь активна только в БРСМ. Мир ее интересов разнообразен. Так было и так будет».

Слова педагога из минской школы - это «травля детей»

Анна видела видеоролик о принуждении учеников минской гимназии № 31 вступать в БРСМ. Те пренебрежительные фразы слышала в свое время и сама. О них говорили ей друзья.

«Меня все же поразила жестокость и несдержанность учительницы, - отмечает Анна. - Ее слова - это травля детей. Фразы, что никуда не поступите и аттестат испортит, свидетельствуют про непрофессионализм педагога. Меня поражает, как они могут испортить аттестат? Он же отражает уровень знаний и успеваемость ученика. В нем никак не обозначается, что ребенок в БРСМ или против него».

Анна настаивает: давление на ученика калечит детскую психику. Когда даже авторитетный педагог, говорит она, просит вступить в БРСМ, то ребенок, который этого не хочет, оказывается в ситуации психологического дискомфорта и внутренней борьбы.

«Здесь следует думать в первую очередь про здоровье детей и ни в коем случае не опускаться до насилия. Если ребенок поймет, что БРСМ ему нужен, у него нет внутреннего протеста=, то сам вступить», - считает бывшая глава школьной организации БРСМ.

Почему БРСМ гоняется за 100-процентным охватом молодежи

Ситуация в минской гимназии, по словам Анны, свидетельствует, что методы работы с молодежью за прошедшее время от нее обучения не изменились. Она думает, что заставляют вступать в БРСМ учеников прежде всего из так называемых «образцовых» учебных заведений. Если школа стремится к этому статусу, то принуждение в ней есть наверняка.

«Это делается для того, чтобы показать, что воспитательная работа ведется в школе на должном уровне и учащаяся молодежь поддерживает современную молодежную политику, - поясняет она. - Этим демонстрируется, что школа со всеми детьми поработала, всех привлекла. При этом все же понимают, что физически невозможно всех детей охватить деятельностью БРСМ».

По словам Анны, многое зависит от адекватности администрации школы. Если руководство хочет потешить свое эго тем, что в БРСМ все 100 процентов учеников, то будет использовать широкий арсенал методов, чтобы навязывать ученикам свою волю.

«БРСМ - это наследник советской эпохи, не зря он считает себя преемником ВЛКСМ, - доказывает свою позицию Анна. - Поэтому и они гонятся за 100 процентами. Какие это будут 100%, никого не волнует. В школе глубоко устаревшая система работы с детьми, отсюда все проблемы ».

Анна уверяет, что за время ее работы в школах ей не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда учеников принуждали вступать в БРСМ. Она говорит, что им только предлагают это сделать.