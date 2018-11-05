В русской ментальности государство заняло место Бога2
- Альфред Кох
- 5.11.2018, 18:12
- 1,532
Государство никому ничего не должно, а ему - все.
Но ведь тогда и мы государству ничего не должны, не так ли?
Или как? Государство никому ничего не должно, а ему - все? Так разве бывает?
Или это только российское государство никому ничего не должно, а все остальные устроены более симметрично?
И эта российская ассиметрия - она признак чего? Уж не пресловутой ли путинской "сакральности"?
Воистину говорю вам: в русской ментальности государство заняло место Бога. А русское правословие есть ересь государствобожия!
Альфред Кох, "Фейсбук"