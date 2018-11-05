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В русской ментальности государство заняло место Бога

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  • Альфред Кох
  • 5.11.2018, 18:12
  • 1,532
Альфред Кох

Государство никому ничего не должно, а ему - все.

Но ведь тогда и мы государству ничего не должны, не так ли?

Или как? Государство никому ничего не должно, а ему - все? Так разве бывает?

Или это только российское государство никому ничего не должно, а все остальные устроены более симметрично?

И эта российская ассиметрия - она признак чего? Уж не пресловутой ли путинской "сакральности"?

Воистину говорю вам: в русской ментальности государство заняло место Бога. А русское правословие есть ересь государствобожия!

Альфред Кох, "Фейсбук"


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